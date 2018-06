Sumobrottning och saft – det här ska locka unga i sommar

Ungpride, mopedverkstad och husdjur. Städerna i huvudstadsregionen bjuder på många gratis aktiviteter för ungdomar. HBL samlade tipsen från Helsingfors, Esbo och Vanda.

Enligt chefen för regional ungdomsservice i Esbo Lasse Raivio finns det en efterfrågan på lättillänglig och kostnadsfri ungdomsverksamhet också på sommaren.

– I vårt sommarverksamhetsutbud i Esbo försöker vi utgå från att ordna också annat än bara sommarläger och -kurser. Vi satsar på avslappnad verksamhet bland annat i form av pop–up-evenemang på till exempel stränder och i köpcentrum där många ungdomar vistas på sommaren, säger Raivio.

Det är stadens ungdomsarbetare som organiserar små evenemang på platser där unga samlas. Programmet är inte invecklat, det kan handla om bollspel eller bara trevlig samvaro.

Ungdomsgårdarna i Esbo håller öppet en del av sommaren och där finns möjlighet till biljard- och bordtennisspel, konsolspel eller att bara umgås med kompisar.

Men Esbo satsar också på att nå ut till unga utanför ungdomsgårdarna i form av en "ungdomsgård på hjul". Det är frågan om en skåpbil som fungerar som ett rörligt verksamhetsställe. Bilen är fullastad med bollspel och annan idrottsutrustning, spelkonsoler och ett set med vadderade sumobrottningskostymer. Det bjuds på kex och saft.

Ungdomsarbetarna som kör bilen besöker stränder och andra platser där ungdomar samlas under sommaren, men de unga kan också själv kontakta bilen per telefon eller Whatsapp och be den komma till ett visst ställe, berättar Raivio.

Också i Vanda kör två stycken skåpbilar med spel, aktiviteter och musik omkring till platser som är populära bland ungdomar. Den ena bilen rör sig i Dickursbyområdet, den andra kring Korso och Björkby.

Enligt Raivio är det dock ibland svårt att förutspå var ungdomarna samlas. Ofta är det stränderna som gäller men på sistone har hängande i olika köpcentrum igen blivit populärt.

– Ungdomarnas favoritplatser varierar en hel del. Emellanåt är det ungdomsgårdarna som lockar men just nu verkar köpcentren vara riktigt populära. I köpcentern finns ju numera så mycket annat än bara butiker. Dessutom gillar ungdomarna ofta att samlas på ställen där det finns mycket annat folk.

En utmaning för ungdomsarbetarna är att försöka möta den breda efterfrågan på olika sorters ungdomsverksamhet. Allt kan inte passa för alla, då intresserar det ingen, säger Rufus Vahanen, verksamhetsledare för Helsingfors svenska ungdomsarbete.

– Ungdomar är ingen homogen grupp som skulle vilja samma sak. Däremot finns det ju trender som kommer och går. Och när vi vuxna precis kommit något på spåret vänder det igen – kanske det är just därför det vänder, säger Vahanen och fortsätter:

– Det viktigaste är kanske inte vad man gör, utan hur man gör det. Vår egentliga uppgift är ju inte att arrangera verksamhet, snarare att ge verktyg och möjligheter till det.

I Esbo ordnas en gatukultursvecka på servicetorget i köpcentret Iso Omena i Mattby nästa vecka. Evenemanget Espoo street art är riktat till ungdomar och bjuder på många olika workshoppar med bland annat dans, graffitimålning och en verkstad där man får lära sig skriva raplyrik. Ungdomsledaren och dj:n Glenn Grip lär grunderna i dj-arbete och dess teknik.

– Det skulle nog få finnas ännu mera program för ungdomar på somrarna för nog är det klart att det finns en efterfrågan på det bland de unga, säger Grip.

Se faktarutan nedan med tips på ungdomsverksamhet i huvudstadsregionens städer i sommar.