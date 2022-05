Subwoolfer är "knaskvoten" i årets Eurovision

Ett av årets stora samtalsämnen under Eurovisionsfestivalen är vem som ligger bakom de gula utomjordiska vargmaskerna i norska Subwoolfer.

Själva kallar sig vargduon bakom Norges bidrag Give That Wolf A Banana sig för Keith och Jim. Men trots att vissa har påpekat att både rösterna och låtens humorgenre delar vissa likheter med den norska humorgruppen Ylvis har bandet inte avslöjat sina identiteter.

Tidigare i veckan rapporterade TT att svenska Cornelia Jakobs fick totalförbud mot att prata dagarna inför hennes semifinal, för att spara på rösten. Det ledde bland annat till att intervjuer ställdes in eller sköttes via chatt. Det är inte något norska Subwoolfer har behövt överväga, eftersom deras intervjuer hittills endast skett via deras "tolk", som han kallar sig, Carl-Henrik Wahl.

– När de anlände till jorden och kraschlandade i de norska skogarna anlitades jag för att tala i deras ställe, säger Wahl lurigt över telefon.