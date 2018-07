Sacha Baron Cohen är tillbaka med en serie som stundvis är djävulsk genial.

Who is America? finns på HBO Nordic.

Det är över ett decennium sen jag, sockerhög och hysteriskt gapflabbande, såg Sacha Baron Cohens Borat för första gången. Det kan hända att mitt minne präglas alltför mycket av den tonårsfylla med stereotypiskt trista konsekvenser som följde tätt inpå min cinematiska upplevelse, men än i dag är mitt intryck av Baron Cohens framgångsrika, egenodlade stil av komedi en blandad upplevelse med sur eftersmak.

Who Is America? är, precis som Baron Cohens tidigare produktioner, omsorgsfullt inbäddad i en storm av förberedande PR. Antagligen omsorgsfullt förberedda "läckor" till pressen skvallrade om de bästa bitarna ur serien redan en vecka innan det första avsnittet publicerats, i Finland åtkomligt via HBO Nordic. Men det första avsnittet är ändå sevärt i sig.

Efter Diktatorn, ett klyschigt försök till regisserad komedi, har den israelisk-amerikanske komikern återgått till det format han känner bäst. Iförd en maskering som är intrikat, men inte intrikat nog att väcka överdriven sympati för de som låter sig luras, försätter han sig i situationer där hans intet ont anande offer gladeligen gör reklam för sina värsta sidor. I motsats till sina tidigare filmer som Borat eller Bruno har Cohen här inte bara skapat en enda karaktär utan ett helt galleri för att lura ett brett spektrum av intet ont anande amerikaner, till de mer internationellt kända hör Alaskas tidigare guvernör Sarah Palin.

Då det är som bäst blir det djävulskt genialiskt. Karaktären Erran Morrad är en israelisk legosoldat som använder amerikansk vapenfanatism och det totala godkännandet av allt våld som utövas i staten Israels namn för att marknadsföra vapen maskerade som leksaker åt amerikanska dagisbarn. Doktor Nira Cain-N'Degeocello är en absurd fantasihybrid skapad av alla amerikanska reaktionärers fördomar om degenererade "kustliberaler", som installerar övervakningskameror på sin toalett för att övervaka att hans familjemedlemmars kissvanor är tillräckligt könsneutrala.

Problemet är att de mest träffsäkra skämten serveras inbakade i en bakgrundsmatta av ambitionslösa populistiska svingar. Redan min sextonårshjärna stördes av att jag, då jag såg Borat, kände att jag inte förväntades bry mig om Baron Cohen sparkade uppåt eller nedåt med sina skämt. Sacha Baron Cohen är kanske den mest kommersiellt framgångsrika av dagens komiker som över huvud taget vågar provocera, men att han riktar sina skämt mot en massmarknads minsta gemensamma nämnare är fortfarande störande tydligt.

Otto Ekman Reporter