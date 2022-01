Studier bekräftar: Påfyllnadsdos behövs mot omikron

En tredje dos av Pfizer-Biontechs eller Modernas coronavaccin ger starkare skydd mot omikronvarianten än bara två doser, visar flera amerikanska studier.En av studierna slår fast att endast två doser knappt ger något skydd alls mot symptomatisk sjukdom.

Studierna, som publicerades på fredagen, uppvisar liknande resultat som tidigare studier i Tyskland, Sydafrika och Storbritannien. De studierna har indikerat att de nuvarande vaccinen mot covid-19 är mindre effektiva mot omikron än tidigare varianter av coronaviruset, men också att påfyllnadsdosen avsevärt förbättrar skyddet.

Den första studien som undersökt sjukhusinläggningar i tio amerikanska delstater konstaterar att Pfizer-Biontechs och Modernas vacciner är mest effektiva efter tre doser för att förhindra covidrelaterade sjukhusinläggningar.

Vaccinens skydd sjönk från 94 procent under deltavågen till 82 procent under omikronvågen. Skyddet från endast två doser var lägre, särskilt om det hade gått sex månader sedan den andra dosen.

Den andra studien fokuserade på bekräftade fall och dödstal i 25 delstater från början av april till slutet av december. Personer som fick en påfyllnadsdos hade det starkaste skyddet mot att infekteras med coronaviruset, både under den tid som deltavarianten var dominerande och när omikronvarianten tog över.

De två studierna publicerades av USA:s smittskyddsmyndighet CDC.

Den tredje studien, som leddes av CDC-forskare och publicerades i den vetenskapliga tidskriften Journal of the American Medical Association, undersökte personer som testat positivt för covid-19 under den senare halvan av december i fjol. Studien kom fram till att en tredje dos gav omkring 67 procents skydd mot omikronrelaterad symtomatisk sjukdom. Två doser gav dock inget signifikant skydd mot symtomatisk sjukdom, enligt forskarna.

– Det visar verkligen hur viktigt det är att få en påfyllnadsdos, säger en av studiens författare, Emma Accorsi på CDC.

Symtomatisk sjukdom innebär sjukdom som ger allt från lindriga till allvarliga symtom.