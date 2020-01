Studie: Tatueringar blir allt vanligare

Forskare frågade totalt 11 000 personer i fem länder om de har en tatuering. Det är den hittills största utfrågningen och i den framkommer att nästan 20 procent av dem som svarade är tatuerade.

I en finsk-fransk studie har man undersökt hur vanligt det är med tatueringar. Den finländska forskarskribenten och hudläkaren Nicolas Kluger uppskattar att cirka 15–20 procent av finländarna har en eller fler tatueringar. Han poängterar i ett pressmeddelande att man kan få allergiska reaktioner av tatueringar, men att man ganska dåligt känner till de negativa effekterna.

Kluger säger i pressmeddelandet att en liten allergisk reaktion kan leda till stora problem. De negativa effekterna av en tatuering kan enligt honom till exempel leda till sömnproblem och genom det också till depression.

I undersökningen framkom att det är vanligare att kvinnor har tatueringar. Vanligast var tatueringar i åldersgruppen 25–34 år. Undersökningen gjordes som en e-postenkät som skickades till 11 000 personer som uppfyllde de sociodemokratiska kriterierna.

I undersökningen jämfördes fem länder. I USA är 31,5 procent tatuerade, i Brasilien 22,3 procent och i Frankrike 18,0 procent. I Kina och i Ryssland är 12,0 procent tatuerade.

Orsaken till att man tar en tatuering varierar mellan länderna, men till de vanligaste orsakerna hör bland annat att visa att man uppnått en viss milstolpe, att utsmycka sig och att uttrycka unikhet, kärlek eller tillgivenhet.

Då man i Ungdomsbarometern frågade finländska unga, framkom att 13 procent av 15–29-åringarna var tatuerade 2009.

Undersökningen har publicerats i Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.