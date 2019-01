Studie: Konsumera kultur – då minskar risken för depression

Film, teater och museiutställningar är bra för hälsan. En ny brittisk långtidsstudie visar att risken att drabbas av en depression är lägre bland personer över 50 år som ser till att göra plats för kulturupplevelser i kalendern.

För äldre som går på film, teater eller museum minst en gång i månaden minskar risken med 48 procent och bland dem som konsumerar någon form av kultur varannan månad är risken för en depression 32 procent lägre än för dem som helt låter bli, skriver SVT.

Resultaten bygger på data från 2 148 britter över 50 år som följts under 10 år, och är en del av The English longitudinal Study of Ageing (ELSA). Studien har tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer och hälsa.