Studerande gjorde glass av bondböna

Bondbönan duger till mycket mer än djurfoder – den är en utmärkt proteinkälla och numera också en delikatess. Bondbönsglassen Härtelö smakar antingen choklad eller lime-passion, men inte bönor.

Växtbaserade livsmedel är en växande trend, både i Finland och ute i världen. Den här trenden ville ett gäng studerande i livsmedelsvetenskap vid Helsingfors universitet haka på då de fick i uppgift att skapa en ny produkt som passar så många allergiker som möjligt. Efter många diskussioner och vilda planer valde de något välbekant och gott, nämligen glass, nu tillverkat av en ny råvara.

– Vi ville göra något med bondbönan som bas, för den är inhemsk och har stor potential. Vår första idé var memma, men om experimentet i högskolans laboratorium skulle gå fel och memman inte blev god skulle vi stå där med en stor sats som borde ätas upp. Därför valde vi det mera lockande alternativet glass, förklarar Rosa Kukkonen, studerande och färsk glassproducent.

Experimentet lyckades och bondbönan visade sig vara ett utmärkt ämne att göra glass av.

– Bondbönan i sig har en ganska stark smak som alla inte tycker om. Men den har också en gräddig konsistens så glassen påminner mycket om gräddglass, utan strävheten som finns i många andra veganska glassprodukter, säger studiekompisen och företagskollegan Annika Ikonen.

Det här skedde våren 2018. Kukkonen, Ikonen och de fem andra damerna bakom högskoleuppgiften gick samman, grundade företaget Lipaus och började tillverka bondbönsglass i olika smaker, som de sedan sålde på restaurangdagen och delade ut som smakprov på stora evenemang. De ville höra vad kunderna tyckte om världens första glass gjord av bondbönor och tog emot respons.

– Vi vill tillverka en produkt att njuta av, vår glass är ingen hälsoprodukt utan den innehåller både socker och rybsolja. Vi har experimenterat en hel del med olika smaker, främst inhemska bär som svarta vinbär och hallon. Men riktigt milda bär fungerar inte så bra, för då tränger bönsmaken igenom, berättar Ikonen om produktutvecklingen.

Just nu finns bondbönsglassen, som marknadsförs under produktnamnet Härtelö, i två smaker – choklad och lime-passion, båda importerade smaker. Kvinnorna på Lipaus fortsätter att jobba med glassproduktionen vid sin lilla glassfabrik i Esbo vid sidan av studierna i livsmedelsvetenskap i Vik. De låter förstå att en tredje smak är under utveckling och att den kan lanseras redan under våren.

Det går raskt framåt för bondbönsglassen just nu, strax före årsskiftet tog nämligen livsmedelsjätten Valio Härtelö-glassen under sina vingars beskydd och erbjuder nu hjälp med både marknadsföring och distribution.

– Vi tycker att det är fantastiskt att dessa unga studerande kvinnor har tagit fram en inhemsk, vegansk glass som använder bondböna som råvara. Våra mjölkproducenter är många gånger också markägare som odlar just bondbönor och nu kan de sälja sin skörd till Lipaus som gör glass av den. Valio och Lipaus fortsätter som två skilda företag, men vi samarbetar kring logistik och marknadsföring, säger marknadsföringschef Aino Laakso på Valio.

De unga företagarna är förstås jätteglada över samarbetet och är inte sena med att ta emot hjälpen. De har stora planer på att utvidga.

– Ingen annan producerar glass av bondbönor, vi var först i världen med den här innovationen. Vår glass är vegansk, sojafri, glutenfri och tillverkad utan nötter, så den passar väldigt många människor. Nästa steg är att lansera den utomlands och börja exportera Härtelö, säger Rosa Kukkonen.