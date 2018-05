STT: Slakterier kan få övervakningskameror – ska förebygga djurskyddsbrott utanför kontorstid

Det finns stora brister i djurskyddskontrollerna. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets lagförslag skulle den kostnadseffektivaste lösningen vara obligatoriska övervakningskameror i slakterierna.

Om en paragraf i djurskyddslagens reformförslag klubbas i genom, måste slakterierna gå med på att Livsmedelssäkerhetsverket Evira installerar övervakningskameror. Besiktningsveterinären kan vid behov granska videoinspelningarna, rapporterar nyhetsbyrån STT.

Jord- och skogsbruksministeriet motiverar förslaget med att det är ett kostnadseffektivt sätt att fylla djurskyddets kryphål.

I landets 14 stora slakterier måste besiktningsveterinären vara på plats under slakten, men det gäller inte de 50 små slakterierna runtom i Finland.

På små slakterier får man slakta högst tusen djurenheter per år och högst tjugo djurenheter per vecka. En djurenhet motsvarar ett vuxet nötkreatur eller hovdjur, fem grisar eller tio får. På slaktplatser för fjäderfä får man slakta upptill 150 000 fåglar per år.

– Genom kameraövervakningen kan vi med små summor förlänga övervakningen utanför kontorstid, till exempel när djuren avlastas från transportfordonet eller väntar i ladugården, säger ministeriets veterinäröverinspektör Susanna Ahlström till STT.

Djurskyddslagens helhetsreform väntas träda i kraft i början av 2020.