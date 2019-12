STT: Nästan alla finländare äter för mycket salt

Finländska män får i sig nästan tio gram salt per dag.

Så gott som alla finländare äter för mycket salt, skriver STT. Liisa Valsta, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd (THL), säger att finländska män äter i medeltal nästan tio gram salt per dag och finländska kvinnor sju gram salt per dag. Enligt rekommendationerna ska en vuxen äta högst fem gram salt per dag.

– Den största saltkällan är kötträtter och spannmålsprodukter, som till exempel bröd. Finländare får också i sig mycket salt från mjölkprodukter, ostar och från grönsaks- och potatisrätter. Det finns också ofta mycket salt i fiskrätter, säger Valsta till STT.

Enligt Valsta består över 80 procent av finländarnas saltintag av tillsatt salt. Under 20 procent av saltintaget består av salt som finns naturligt i livsmedlen.

Enligt Tuija Pusa, näringsexpert vid Finlands Hjärtförbund, skulle kroppens saltbehov tillfredsställas också helt utan tillsatt salt. Pusa säger till STT att 1,5 gram salt per dag skulle vara tillräckligt för en vuxen. Egentligen behöver kroppen natrium som är en beståndsdel i koksalt.

Ett alltför stort saltintag bidrar bland annat till ett förhöjt blodtryck och ökar således risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Hos barn är det rekommenderade saltintaget mindre än hos vuxna.