Stroken stoppar inte Christa Mickelsson: “Att kämpa är den enda vägen"

Fatta hur frustrerande det är att jag vet siffran, men den kommer inte ut! Siffror är 100 gånger värre att namnge än ord. (Vissa har problem med dyskalkyli, men jag hör inte till dem, jag kan räkna helt som förr.) . . . #afasi #hjärnskada #aphasia #stroke #strokesurvivor #youngstrokesurvivor #strokesurvivorsneverquit #strokerecovery #sonynex #strongerafterstroke #finnishgirl #suomalainentyttö #finnish #finlandsvensk

A post shared by Christa Mickelsson (@christa_mi) on Apr 8, 2018 at 7:08am PDT