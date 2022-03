Samtal pågår på flera fronter om Rysslands invasion av Ukraina. Men på ukrainsk mark syns inga tecken på vare sig eldupphör eller nedtrappning av kriget.

Ryska styrkor samlar sina krafter för att "storma Kiev", uppger den ukrainska militären, samtidigt som fortsatta diskussioner pågick om så kallade humanitära korridorer från Ukraina för utsatta.

"Vi har nått några positiva resultat som rör humanitära korridorer", twittrade Michailo Pdoljak, som är rådgivare åt Ukrainas president.

Tidigare ryska förslag om korridorer som leder till främst Belarus har förkastats av Kiev.

Uppgifter gjorde även gällande att Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov och Ukrainas utrikesminister Dmytro Kuleba ska mötas i Antalya i Turkiet på torsdagen.

Men i Ukraina fortsatte den ryska invasionen.

"Fienden fortsätter offensiven mot Ukraina genom att fokusera på att omringa Kiev, Charkiv, Tjernihiv, Sumy och Mykolajiv," skriver generalstaben för Ukrainas väpnade styrkor i en uppdatering.

Den ryska militären uppgav att ett eldupphör skulle börja gälla på måndagsmorgonen i Kiev, Mariupol, Charkiv och Sumy och att humanitära korridorer skulle upprättas för civila i områdena. Senare anklagelser om att ryssarna brutit mot eldupphöret tillbakavisas av försvarsdepartementet.

Två försök i helgen att evakuera civila i staden Mariupol avbröts då eldupphöret bröts och staden utsattes för beskjutning. Enligt Internationella rödakorskommittén (ICRC) var det då runt 200 000 personer som försökte fly. Ryssland och Ukraina har skyllt på varandra för misslyckandet.

Borgmästaren i Hostomel, som ligger nära Kiev, har dödats av ryska soldater, meddelar staden. I Hostomel ligger en strategisk flygplats där strider pågick under krigets allra första dagar.

Omkring 2 000 invånare har lyckats fly Irpin som ligger nordväst om huvudstaden, trots intensiv rysk granatbeskjutning, skriver BBC.

Hamnstaden Mykolajiv i södra Ukraina var under intensiv artillerield på måndagsmorgonen, rapporterar The New York Times, efter det att ukrainska förband lyckats driva ut de ryska styrkorna från staden på söndagen.

I byn Tuzly, som ligger i Odessa-regionen, har viktig infrastruktur beskjutits, enligt regional militär.

Flera ryska stridsfartyg, som lämnade Krimhalvön för några dagar sedan, tros vara på väg mot hamnstaden Odessa vid Svartahavskusten. Men den akuta risken för ett amfibieanfall mot staden tonas ner av USA, rapporterar BBC.

Det amerikanska försvarshögkvarteret Pentagon uppskattar att omkring 600 ryska robotar har avfyrats sedan invasionen inleddes den 24 februari och att ungefär 95 procent av de ryska styrkorna som har varit samlade vid den ukrainska gränsen har satts in i offensiven och gått in i Ukraina.