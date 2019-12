Stress och prestationsångest stör Benedek Olahs OS-dröm

Finlands främsta bordtennisspelare Benedek Olah har haft en tudelad säsong. I det franska proffslaget Jura Morez är flytet fenomenalt men i de individuella turneringarna stressar han sönder allt.

2016 skrev Benedek Olah finländsk bordtennishistoria då han som första blåvita spelare deltog i OS. För den stora publiken dök den okända storheten upp från ingenstans och gjorde en helgjuten prestation i Rio där han gick till andra omgången i herrsingeln.

Den 28-åriga proffsspelaren blickar nu framåt mot OS i Tokyo. Flygbiljetten till Rio förtjänade han tack vare en fantastisk slutspurt då han genom strålande turneringsresultat flög uppåt i världsrankningen och hela vägen till OS.

Knappa fyra år senare är Olah en klart bättre spelare.

– Då var jag kanske bland de 80-100 bästa spelarna i världen. I dag skulle jag säga att jag är runt femtionde, säger Olah inför Finlandia Open som startar i Kisakallio på torsdag.

Men OS-platsen är långt ifrån säker. Olah har haft en oerhört tung säsong, även om han varit alldeles lysande i proffslaget Jura Morez som håller till i den stentuffa franska ligan. En grym stress och prestationsångest har orsakat en ond spiral som knäckt Olah gång på gång i de större internationella singelturneringarna.

– Då man ser tillbaka på de cirka tjugo senaste matcherna så har jag förlorat 16 avgörande set med 11–9, 12–10 eller ännu senare (11 poäng avgör, två poängs skillnad krävs). Hade jag vunnit hälften av dem så hade jag funnits omkring plats 50 i världsrankningen, berättar Olah som i dag återfinns på en 110:e plats på världslistan.

– Problemen finns på den mentala sidan. Då det blivit dags för ett avgörande set har jag blivit grymt nervös. Jag har börjat stressa och tänka att "nu måste jag avgöra", "vad gör jag här – jag borde ha vunnit i fyra raka set", "jag måste komma till Tokyo".

Olah har talad både med sin tränare och med en psykolog och tillsammans med olika mentala träningsmetoder försökt få stopp på problemet.

– Jag har försökt med olika andningstekniker och spelat upp någon låt i mitt huvud för att hålla tankarna i nuet. Min coach och min psykolog säger att jag stressar så mycket över matchsituationen att jag inte har någon energi kvar. Jag tränar grymt hårt och satsar hundra procent men i matchen får jag sextio procent ur kroppen. Sedan börjar jag stressa över att jag inte får ut allt och så plötsligt: pang, matchen är över.

– Jag är fast i ett ekorrhjul. Det är irriterande och jag blir bara mer irriterad då jag märker att jag är irriterad.

I proffslaget är Olahs roll mer eller mindre stressfri då han har ett starkt lag som delar på ansvaret.

– Då jag spelat för mitt lag så har jag vunnit över Europamästaren från 2016. Det efter att jag slog mitt finger för fullt i bordet och var tvungen att använda nästan hela mitt tekniska timeout för att ha is på mitt finger och försöka tejpa fast det i klubban. Ändå vann jag, säger Olah.

Kampen om OS-platserna når sin klimax nästa vår. Då kan Olah fixa en OS-biljett antingen via det europeiska OS-kvalet eller via hela världens OS-kval. Via världsrankningen är det inte realistiskt att förvänta sig en OS-plats.

Olah kritiserar både världsrankningen och kvalsystemet som gynnar bordtennisländer som Australien och Kanada som får en enorm fördel på grund av den smala konkurrensen på sina respektive kontinenter.

– Till exempel en australier kan tjäna in massor av rankningspoäng utan att vinna en endaste stor match. Systemet är helt skrattretande. Nivån är bättre och massan är så mycket större i Europa. Det är allra svårast att kvala in till OS härifrån.

Kvalsystemet är så komplicerat Olah ännu inte vet vad exakt som krävs för att ta sig till Tokyo.

Men han vet att en chans finns – och att det är han själv som kan fixa OS-platsen. För att göra det måste han ta kol på stressen.

– Jag förstår att jag måste sluta stressa. Det hjälper inte att blicka bakåt eller att stressa över vad som komma skall. Om jag sköter mitt jobb så är det ingen fara.

– För att summera: man måste spela bra för att komma till Tokyo, säger Olah.