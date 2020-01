Streamningstjänster hotar inte biograferna – "Oroar restaurangägare sig över att folk kan äta hemma?"

1. Joker / 402 844.

2. Avengers: Endgame / 348?633.

3. Lejonkungen / 333?532.

4. Star Wars: The Rise Of Skywalker / 292?517.

5. Risto Räppääjä ja pullistelija / 288?305

6. Frost 2 / 255?203

7. Downton Abbey / 229?721

8. Husdjurens hemliga liv 2 / 226?488

9. Once Upon a Time... in Hollywood / 216?156

10. Aladdin / 201?305

11. Olen suomalainen / 174?595

12. Bohemian Rhapsody / 167?196

13. The Angry Birds Movie 2 / 165?432

14. Captain Marvel / 150?193

15. Spider-Man: Far From Home / 143?989

16. Toy Story 4 / 136?649

17. Det: Kapitel 2 / 135?654

18. Röjar-Ralf kraschar internet / 129?521

19. Täydellinen joulu / 123?208

20. Green Book / 115?081