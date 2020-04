Stramare gränser för spelförluster i coronatider

Nu får man sätta sprätt på högst 500 euro per månad.

Regeringen sänker tillfälligt förlustgränserna för Veikkaus spel på nätet. Den tidigare maximala förlustgränsen på 2 000 euro per månad blir nu 500 euro. Förlustgränsen per dygn justeras likaså från 1 000 euro till 500 euro. Den nya förordningen träder i kraft den första maj och gäller till den 30 september. Syftet är att minska de skador som spelandet orsakar under coronakrisen.

– Det är många som nu vistas mera hemma än normalt. Det här kan öka risken för att spelandet på nätet blir ett problem för dem som har en ekonomiskt svår situation. Genom förordningen bromsar vi spelandets negativa konsekvenser under undantagsförhållandena, säger inrikesminister Maria Ohisalo (Gröna) i ett pressmeddelande.

De nya förlustgränserna gäller Veikkaus spel eBingo, Tähdenlento, nätlotterier, virtuell vadhållning liksom kasinospel och olika elektroniska penningautomatspel.

Inrikesministeriets beslut omfattar inte sådana spel på nätet som upprätthålls av till exempel det åländska spelbolaget Paf eller utländska aktörer. Paf införde i februari en årlig förlustgräns på 25 000 euro. Polisstyrelsen saknar befogenheter att övervaka de åländska förlustgränserna.

– Jag efterlyser ansvar vid marknadsföringen av penningspel. Spelandet orsakar stora ekonomiska, hälsomässiga och sociala problem för många personer. Även deras familjer och andra närstående påverkas, säger Saaramia Varvio, chef för lotteriförvaltningen vid Polisstyrelsen.

Polisstyrelsen utlovar en effektiverad övervakning av marknadsföringen av penningspel i sociala medier och på utländska tv-kanaler denna vår.