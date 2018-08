Svenska Albin Lee Meldau har släppt sitt debutalbum About You. Bild: Skivomslag

Svenska Albin Lee Meldaus debutalbum bjuder på ett knippe starka melodier, en stor och djup röst och ett känslouttryck som biter.

About You (Sony), 2018

Öppningsspåret Before & After på Albin Lee Meldaus debutalbum tränger redan under den första lyssningen in i märgen. Den 30-åriga göteborgaren visar här hur lätt det kan vara – då man har en stark melodi, en stor och djup röst och ett vidöppet hjärta – att ta ut det bästa ur den måhända överexponerade syntesen klassisk soul/modern pop.

Smärtan känns så autentisk att den kunde få en sten att gråta.

Och det kunde ha varit så genom hela skivan. Den här killen visade redan på den briljanta singeln Lou Lou (som också finns med på albumet) sin kapacitet, och visst bjuds nu på flera nya låtar som når samma nivå. Men ibland verkar producenten Bastian Langeback ha varit lite för förtjust i framskjutna trumsound och vassa syntar, trots att det i Meldaus fall självfallet är rösten som borde få ta nästan all plats.

Den är storslaget vacker och full av mörka undertoner, och går i och för sig att njuta av till och med de gånger då ljudbilden i högre grad blir ett hinder än ett stöd.

Meldau profilerar sig också som en god låtskrivare med tentakler åt olika håll, delvis med hjälp av stora namn inom branschen som Jimmy Harry (känd för sitt samarbete med Madonna och Kylie Minogue).

Han rör sig i utkanten av den klassiska Al Green-soulen, plockar sedan in en del bluesigare element à la Otis Redding och kryddar med något av den moderna popsoulperfektion som exempelvis Leon Bridge representerar. Resultatet är en traditionsmedveten brygd, som ändå också låter egen och originell. På samma gång svenskt och så långt från Sverige man kan komma.

Henrik Jansson Författare