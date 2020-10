Störning i HRT-appen – det går inte att köpa biljetter just nu

Helsingforsregionens trafik HRT meddelar på fredagsmorgonen att deras app drabbats av en omfattande störning under natten.

HRT uppger att en av appens servrar drabbats en störning som orsakar överbelastning. Därför går det inte att köpa biljetter via appen just nu. Det förekommer också problem med månadsbiljetterna. Just nu vet man inte hur länge det tar att lösa problemet.

HRT säger att man ersätter alla de extra biljetter som resenärer tvingats köpa medan störningen pågår.

Det är exempelvis möjligt att köpa biljetter på nätet, i R-kiosker samt i en del av S- och K-gruppens butiker.