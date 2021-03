Stormen kring Statens revisionsverk fortsätter

Riksdagens talmanskonferens har nu hört Tytti Yli-Viikari, generaldirektör på Statens revisionsverk, om hur hon använt statliga pengar.

Riksdagens talmanskonferens föreslår att generaldirektör Tytti Yli-Viikari på Statens revisionsverk suspenderas från sin tjänst så länge förundersökningen om hur hon använts statliga medel pågår.

Talmanskonferensen träffade Yli-Viikari under måndagen för att diskutera de uppgifter som förekommit i medierna om att hon bland annat använt sitt tjänstekreditkort för att betala frisörstjänster. Egentligen skulle mötet ske först efter påsk, men under veckoslutet meddelade riksdagens talman Anu Vehviläinen (C) att mötet har tidigarelagts.

Vid lunchtid på tisdag ska riksdagens kanslikommission mötas för att behandla samma fråga och då ta ställning till talmanskonferensens förslag. Efter tisdagens möte kommer Vehviläinen att hålla en presskonferens.

Eftersom Yli-Viikari har utnämnts till sin tjänst av riksdagens plenum har kanslikommissionen inte möjlighet att avskeda henne.

Stormen kring Yli-Viikari startade redan i januari då Iltalehti avslöjade att hon i två års tid fått lön för att inte göra något arbete. Enligt sitt arbetsavtal skulle hon uttryckligen inte utföra tjänsteuppdrag. Senare har Ilta-Sanomat också avslöjat att Yli-Viikari under åren 2018-2020 spenderade sammanlagt över 59 000 euro på bland annat arbetsresor, enskilda restaurangbesök och frisörstjänster.

Efter Iltalehtis avslöjande i januari tog flera privatpersoner kontakt med polisen och bad dem utreda fallet. Centralkriminalpolisen startade på eget initiativ en förundersökning i början av mars.