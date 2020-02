Stormen Ciara når Finland – varning för hårda vindar på måndag

Lågtrycket som gett upphov till stormen Ciara når Finland under natten till måndag, men vädret är inte lika extremt som i andra länder.

Det kan blåsa upp till 20 meter per sekund i Finlands södra och mellersta delar under natten till måndag och på måndag, meddelar Meteorologiska institutet. Jourhavande meteorolog Hannu Valta vid Meteorologiska institutet säger att de hårda sydliga vindarna orsakas av samma lågtryck som gett upphov till stormen Ciara i andra delar av norra Europa.

Ciara drog under helgen in över de brittiska öarna och på söndagen nådde stormen Danmark och Sverige. Flyg och färjturer ställdes in i flera länder på grund av stormen. Stormen har dock hunnit försvagas innan den når Finland.

– Det börjar regna under natten till måndag i landets södra och mellersta delar och vinden tilltar. De hårdaste vindarna förekommer i västra Finland. På måndag avtar ovädret först i väst och mot kvällen också i landets östra delar, säger Hannu Valta.

Ute på havet blåser det hårdare och enligt Valta kan vågorna vara upp till fem meter höga på måndag. Meteorologiska institutet varnar för att havsytan kan stiga med över en meter i Skärgårdshavet och Bottenviken.

– Särskilt nära Åbo kan det höga vattenståndet orsaka problem för bryggor eller andra konstruktioner vid stranden, säger Valta.

– I Bottenvikens norra delar kan vattnet stiga 120-130 centimeter ovanför den normala nivån, men där varierar vattenståndet också vanligtvis mer än i Skärgårdshavet. De kraftiga sydliga vindarna trycker vattenmassorna in i Bottenviken.

Valta säger att det lär blåsa och regna en del också efter måndag men att tisdagens väder ser ut att bli klart i stora delar av Finland. Vädret fortsätter vara förhållandevis varmt i början av veckan.

Stormen Ciara har också lett till en extremt snabb flygning mellan New York och London. Under lördagen klockades flygrekordet på sträckan.

Flygtiden mellan JFK-flygplatsen i New York och Heathrow i London var bara fyra timmar och 56 minuter, enligt flygspårningstjänsten Flightradar2 som loggat det aktuella British Airways-planet, rapporterar The Independent.

Det är flera timmar snabbare än de sju timmar som samma flygsträcka brukar ta under normala vindförhållanden. Det innebär ett nytt rekord för den reguljära trafikflygningen på sträckan – bortsett från överljudsplanet Concorde som flög sträckan under tre och en halv timme mellan 1976 och 2003, skriver SVT.

Tack vare stormen susade det aktuella planet fram i 1 300 kilometer i timmen mot den vanliga marschfarten 900 kilometer i timmen.

Flygningar i motsatt riktning har tvärtom dragits med förseningar på över två och en halv timme.

