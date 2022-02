Storfilmen om Stormskärs Maja spelas in på Åland – "en enorm lättnad och glädje"

Storfilmen om Stormskärs Maja spelas in på Åland efter en tilläggsbudget av det åländska lagtinget.

Efter många om och men står det nu klart: filmen om Stormskärs Maja får spelas in på hemmaplan, alltså på Åland. Det Helsingforsbaserade filmbolaget Solar Films köpte filmrättigheter till Anni Blomqvists romanserie om Stormskärs Maja av Ålands kulturstiftelse för ett par år sedan, och Tiina Lymi har nu skrivit filmens manus.

Den åländska landskapsregeringens filmkommissionär, Titte Törnroth, har lobbat hårt för att ro i land filminspelningen.

– Det är en enorm lättnad och glädje! Jag har jobbat och kämpat för det här i ett års tid, så det är fantastiskt!

För många känns det säkert rätt naturligt att det åländska skärgårdseposet också ska spelas in på Åland. Men det har varit långt ifrån självklart.

Törnroth berättar att trots att filmen har en stor budget i finländska mått mätt – över 4 miljoner euro – har utgångspunkten att locka filmproduktionen till ön varit dåliga rent ekonomiskt. För att spela in på Åland måste alla skådespelare och hela filmproduktionen kunna slussas fram och tillbaka till ön, vilket leder till extra kostnader för resor, boende och dagtraktamenten.

Manusförfattaren Lymi har tidigare sagt att hon har önskat att filmen ska spelas in på Åland. Det har nu blivit möjligt efter att lagtinget på Åland under förra veckan beslutade att gå in med en tilläggsbudget i projektet. Man ersätter maximalt 300 000 euro av kostnaderna för Solar Films, säger Törnroth.

– Det är anledningen till att de kommer hit och filmar. Utan det hade vi stått oss slätt.

Det är nästan femtio år sedan Stormskärs Maja-böckerna filmatiserades – år 1975 gjordes en tv-serie med manus av Benedict Zilliacus och Åke Lindman som regissör.

Filmen spelas in på svenska. Enligt Törnroth är det fortfarande oklart när filminspelningarna kommer att inledas.