Stor snussmugglingshärva behandlas i rätten – det handlar om hundratals kilo snus och misstänkt skattebedrägeri

Tolv personer står åtalade i en stor snussmugglingshärva. De misstänks ha undgått skatter på över 100 000 euro.

På måndagen inleddes behandlingen av ett fall där tolv personer misstänks ha varit delaktiga i att smuggla in hundratals kilogram snus i landet.

Enligt stämningsansökan har de misstänkta under ett flertal tillfällen åren 2018-2019 smugglat in snus från Torneå i Sverige och sedan sålt det vidare på flera olika orter i Finland.

All försäljning av snus inom Finlands gränser strider mot finländsk lag. Det är endast tillåtet att ta in ett kilogram snus per dygn och då enbart för eget bruk.

Enligt åtalet har de tolv misstänkta helt låtit bli att rapportera om importen för att komma undan skatter. Totalt skulle skatterna för importen ha uppgått till över 100 000 euro. Skattebedrägeriet har enligt åtalet utförts mycket systematiskt och det har lett till märkbar ekonomisk vinning för de inblandade.

I januari 2019 beslagtog polisen totalt 56,6 kilogram snus, men hundratals kilogram hade då redan sålts vidare bland annat i Helsingfors, Lahtis, Kouvola, Kotka och Pyttis. Försäljningen har enligt åtalet skett vid bensinstationer och på allmänna parkeringsplatser.

En del av de misstänkta åtalas nu för att ha tagit in snuset i landet och spritt det vidare, medan andra enligt åtalet har gjort sig skyldiga till att köpa upp av det insmugglade snuset och sedan sälja det vidare.

Personerna åtalas för allvarligt skattebedrägeri och smuggling. Åklagaren yrkar på villkorligt fängelse, beslagtagning av egendom och böter.

Kymmenedalens tingsrätt inledde behandlingen av ärendet på måndagen. Behandlingen fortsätter på tisdag och domen faller i februari.

Yle var först med nyheten.