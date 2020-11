Stor ovisshet i och med nya restriktionerna: "Varje match som kan genomföras måste ses som en bonus"

"All organiserad hobbyverksamhet (inklusive grundläggande konstundervisning) avbryts inomhus och all hobbyverksamhet för 20 år fyllda också utomhus.

Alla hobbyturer för 20 år fyllda på utomhusplaner ställs in. Hobbyverksamheten för dem som är under 20 år fortsätter utomhus under de turer som beviljats tidigare. Tävlingar, matcher eller serieverksamhet ordnas inte. Nya turer beviljas inte.

Utomhusplanerna får användas av kommuninvånarna då de inte är reserverade för barnens och ungdomarnas hobbyverksamhet. Övervakningen och ungdomsledarnas närvaro på planerna ökas. Omklädningsrum och servicebyggnader hålls stängda.

Skolgymnastik utövas utomhus och i skolans lokaler, inte i andra idrottslokaler.