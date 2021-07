Stökigt i London efter förlusten

Förlusten i EM-finalen mellan England och Italien blev för mycket för en del supportrar, och flera slagsmål bröt ut under tidiga natten.

Arga och besvikna engelska fotbollssupportar har slagits med varandra och med polisen. 19 poliser har skadats och 49 personer har gripits, uppger Londonpolisen.

Bråken började redan någon timme före finalen på Wembley när ett stort antal personer försökte storma arenan och ta sig in på läktarna. Säkerhetspersonal attackerades och flaskor kastades in på arenaområdet, men enligt ansvariga för arenan kom ingen utan biljett in på läktarna.