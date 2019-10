Stockmann delade in stamkunderna i sex kast – färgen på shoppingkassen avslöjar nivån

Varuhuskoncernen Stockmanns nya stamkundsprogram har trätt i kraft. Parkeringsförmånen försämras och storkunderna får tygkassar i olika färg som signalerar hur många euro kunden har spenderat i varuhuset.

De som frekventerar Stockmanns varuhus känner till att färgen på stamkundskortet sänder diskreta signaler om hur stor kund personen är hos varuhuset. Men från och med nu är det slut med subtila vinkar utifrån färgen på kortet i plånboken. I stället ska kunderna ladda ner en mobilapplikation och de som köper tillräckligt mycket förses med tygkassar i olika kulör som på långt håll visar hur spendersam stamkund personen i fråga är.

Tidigare delade Stockmanns varuhus in sina stamkunder i tre grupper beroende på hur mycket pengar kunderna använde i varuhuset. Men från och med nu används en noggrannare gradering där kunderna har delats in i sex olika kategorier utifrån hur mycket pengar kunden har hämtat till Stockmann under de fem senaste åren.

De som köpt för 3 000 euro på fem år känns igen utifrån att de bär en svart Stockmann-kasse i tyg. Har kunden shoppat för 6 000 euro bär hen en grön kasse, medan blå kasse signalerar att kunden köpt för 10 000 euro. Ärkestamkunden som under de senaste fem åren burit 25 000 euro till Stockmanns varuhus, känns igen utifrån den violetta shoppingkassen.

– Då kunden kommer upp till en högre stamkundsnivå få personen en tygkasse i ny färg. Kassarna kommer dels att användas för att belöna kunder, dels för att identifiera på vilken nivå kunden befinner sig, men handlar också om ett hållbarhetstänk där man försöker frångå plastpåsar, säger Outi Nylund, kund- och marknadsföringsansvarig vid Stockmann.

Jämfört med tidigare då det förutsattes att kunden under en given period skulle spendera en viss summa pengar för att hållas kvar på en viss stamkundsnivå, nollställs inte summan och poängen utan fortsätter ackumuleras.

– För oss är det här ett sätt att värna om långa kundrelationer. Många har barndomsminnen av att de besökte varuhuset med sina far- och morföräldrar eller föräldrar, säger Nylund och berättar att intresset för det nya stamkundsprogrammet har varit stort. Kunder har redan ringt och frågat på vilken nivå de placerar sig i det nya systemet som berättigar till diverse erbjudanden.

En klar försämring för stamkunderna är att det inte längre går att parkera en timme gratis i p-grottan under centrumvaruhuset i Helsingfors. Från och med nu krävs det att man handlar för 20 euro i varuhuset, eller för 80 euro i S-ägda Delikatessen för att få en timme gratis parkering. Kunden måste själv minnas att be om en parkeringskupong av kassan. Förut förutsatte parkeringsförmånen för stamkunder inte inköp.