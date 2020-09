Stjärnorna vallfärdar till England - Frankrike och Tyskland får konkurrens

Lucy Bronze, 28, Manchester City

Efter tre år med Europas bästa klubblag, franska Lyon, har den högklassiga högerbacken vänt hem till City. För andra gången på tre år utsåg BBC i år 28-åringen till världens bästa spelare.

Pernille Harder, 27, Chelsea

Rankas sedan flera år som en av Europas allra bästa. Danskan, som kommer från Wolfsburg, uppges ha kostat över 250 000 pund, troligen en av de dyraste övergångarna på damsidan någonsin.

Rose Lavelle, 25, Manchester City

En av turneringens bästa spelare när USA tog VM-guld förra året. 25-åringen är USA:s nya superstjärna, och har hittills gjort tolv mål och sju assist på 45 landskamper.

Sam Mewis, 27, Manchester City

Har inte samma stjärnstatus som Lavelle, men även här har City värvat högklassigt amerikanskt. Mewis tillhör också nästa generation landslagsstjärnor i USA och kan bli guld värd på Citys innermittfält.

Alex Morgan, 31, Tottenham

Tottenham står för sommarens mest iögonfallande transfer i och med värvningen av USA:s superstjärna Alex Morgan. Blev mamma i maj, och formen är osäker, men hennes 107 mål på 169 landskamper – varav sex stycken i VM i fjol – går inte att bortse ifrån.

Valérie Gauvin, Everton

Den franska landslagsanfallaren Gauvin gjorde 14 mål på 16 matcher med Montpellier förra säsongen. Att 24-åringen nu hamnat i Everton är ett bevis på att det inte bara är de största engelska klubbarna som lockar till sig tunga namn.

Tobin Heath, 32, Manchester United

Har vunnit två VM-guld och två OS-guld med USA. Avig anfallare som lånas in från nordamerikanska proffsligan NWSL, där hon under tre av de sju senaste åren valts in i årets lag.

Christen Press, 31, Manchester United

Sverigebekanting med mängder av rutin och med erkänd näsa för målet. Kanske har sin allra bästa tid bakom sig, men vet fortfarande hur man hittar nätet. Med i USA:s VM-guldtrupp 2019.

Finska övergångar:

Nora Heroum, 26, Brighton.

Lämnade AC Milan i somras för spel på den engelska sydkusten. Mycket uppskattad i Italien. Mångsidig, kan spela både i försvaret och på mittfältet.

Varit med i evigheter men är endast 26 år gammal.