Stjärnor i karantän: "Håller på att bli galen"

Ett 70-tal tennisspelare har hamnat i hård karantän inför Australian Open.Det tacklar de lite olika."Jag håller på att bli galen", menar Pablo Cuevas.

Cuevas försöker ändå träna på hotellrummet i Melbourne genom att ställa en madrass mot väggen och slå hårda backhands mot den.

"Ja, jag håller på att bli galen", skriver den 68-rankade uruguayanen på Instagram.

Spelarna som satts i hård karantän har rest med något av de tre flygen till Melbourne där man hittat coronasmitta bland resenärerna. Spelarna inte får lämna sina hotellrum under 14 dagar. Övriga i startfältet i Australian Open får lämna hotellrummet för att träna under fem timmar per dag inför årets första grand slam-turneringen som startar den 8 februari.

De helt isolerade spelarna försöker finna lösningar på hur de ska kunna hålla sig i form på hotellrummet. Världstolvan Belinda Bencic visar i sociala medier hur hon tränar genom att möta sin spegelbild i fönstret med backhandslag.

"Fel underlag, men det spelar ingen roll för oss", skriver hon på Twitter.

En annan spelare har synts i fönstret lyfta vikter och överallt på hotellen hörs ljudet av bollar som slås mot väggar och dörrar.

Australian Open-arrangören har skickat träningsutrustning till de helt isolerade spelarna.

Andra har i stället klagat på maten som de får levererade till dörren, där några kastat ut maten genom fönstret för att i stället beställa snabbmat. Både Benoit Paire och Damis Dzumhur har lagt upp bilder på sociala medier där de festat på mat från McDonalds.

Kazakiskan Julia Putintseva har fått ovälkommet sällskap på sitt rum. I en video visar hon upp hur en liten mus springer runt på rummet. Hon skriver på Twitter att hon försökt att få byta rum men att det inte varit möjligt på grund av karantänsreglerna. Hon rasar därför mot turneringsarrangören.

"De har stoppat in mig i ett inte så fint hotell, till skillnad mot andra spelare!", skriver den 187-rankade spelaren.

Sorana Cirstea, rankad 71:a, twittrar att hon aldrig skulle ha åkt till Australien om hon vetat att hon kunde hamna i en hård karantän.

"Jag har inga problem med att stanna 14 dagar i ett rum och titta på Netflix. Vad vi inte kan göra är att TÄVLA efter att ha suttit 14 dagar i soffan", skriver rumänskan.

Världsettan Novak Djokovic, som inte sitter i hård karantän, har skickat en lista till arrangören med krav på att bland annat tillåta spelare att flytta till privata hem med tillhörande tennisbana.

Den politiska ledaren i delstaten Victoria, Daniel Andrews, ger Djokovic svar på tal och säger att man inte tänker underlätta de strikta hälsoreglerna något mer för tennisstjärnorna.

– Ingen ges någon särbehandling. För viruset särbehandlar er inte, och då gör inte vi det heller, säger han.

Australierna är inte helt nöjda med att 1 200 personer rest till Melbourne för tennisturneringen, framför allt inte de som själva blivit strandade utomlands. På grund av karantänsbestämmelserna, att alla inresande till Australien måste sitta i karantän i 14 dagar, har gjort att antalet inresande tvingats minska med hälften. Cirka 40 000 australier har därför inte kunnat komma hem.

Hälsochefen i Victoria, Brett Sutton, säger dock att tennisspelarna inte fått komma in i landet i stället för australiska medborgare.

– Ingen har åsidosatts på grund av Australian Open, säger han.