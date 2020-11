Stimulansmiljarder till fossil energi, trots stolta klimatlöften

Medan världens största länder slår fast mål om klimatneutralitet fortsätter de att finansiera fossil energi, frikostigare än förut. G20-länderna subventionerar årligen olja, gas och stenkol med över en halv biljon dollar, visar en färsk rapport.

Japan och Sydkorea har nyligen lovat att de siktar på klimatneutralitet 2050, Kina till 2060. Och USA har precis valt en president som lovat klimatneutralitet till 2050, vilket EU gjort förut.

Men samtidigt som flera av världens största ekonomier är på väg att ställa om från fossil till utsläppsfri energiförsörjning fortsätter samma länder att subventionera fossil energi för långt över 500 miljarder dollar om året. Siffran väntas öka i år som en följd av kraftig stimulans efter coronakrisen, visar en rapport som släpptes natten till tisdagen.

Rapporten har utarbetats av tankesmedjorna International Institute for Sustainable Development (IISD), the Overseas Development Institute (ODI) och Oil Change International (OCI).

Den visar att de 19 större ekonomier som tillsammans med EU går under benämningen G20 har subventionerat fossil energi med i snitt 584 miljarder dollar om året under perioden 2017–19. Det är 9 procent mindre än 2014–16, men minskningen riskerar utraderas av att regeringarna i år pumpar in extra mycket subventioner i fossil energi inom stimulanspaketen för coronakrisen.

Miljardbelopp går exempelvis till att rädda flygbolag och flygplatser.

– Före coronakrisen var G20-länderna inte på väg att möta sina löften under Parisavtalet om att sluta subventionera fossil energi. Det är ändå en besvikelse att de nu går i fel riktning, säger Anna Geddes på IISD, huvudförfattare till rapporten.

Janne Peljo som analyserar energi- och klimatpolitik på jubileumsfonden Sitra anser att ekvationen är problematisk.

– Den visar att den globala ekonomins strukturer fortfarande är starkt knutna till fossil energi. När man snabbt behöver ta fram stimulanspengar går en del oundvikligen till fossil energi. För Europas vidkommande får man hoppas att energibiten i EU:s stimulanspaket riktas till förnybar och utsläppsfri energi, säger han.

Peljo säger att det är viktigt att klimatambitionerna realiseras genom en omställning till en ekonomi som inte vilar på fossila energiråvaror. När det arbetet bär frukt behöver inte heller snabba stimulanspengar orsaka mer klimatutsläpp.

Rapportens antagande om att G20-subventionerna till fossil energi kommer att öka i år bygger på uppgifter från sajten Energy Policy Tracker. Den spårar offentliga medel som riktas till energi- eller trafiksektorn i de nationella stimulanspaket som lanseras under coronakrisen.

Sajten visar att G20-ländernas regeringar efter pandemiutbrottet har vikt motsvarande 233 miljarder dollar i stimulanspengar för sektorer som slukar mycket fossil energi mot 146 miljarder till utsläppsfri energi.

Rapporten kritiserar G20-regeringarna både för hur de styr pengarna till fossil ekonomi och för bristande transparens. Inte ett enda land bedöms stimulera i linje med Parisavtalet. På plussidan finns Tysklands och Italiens handfasta tag för att fasa ut fossil energi. På minussidan sticker Mexiko, Saudiarabien, Turkiet och Storbritannien ut.

– För att G20-länderna ska ligga i linje med Parisavtalets mål om 1,5 grader måste de slopa subventionerna till den fossila energin både i inom stimulanspaketen och i övrigt, säger Angela Picciariello vid ODI.

Varken Finland eller Sverige gör särskilt väl ifrån sig när Energy Policy Tracker spårar stimulanspengarna: I Finland beräknas 58 procent av corionastimulansens energirelaterade pengar gå till fossil ekonomi, i Sverige hela 66 procent. Bägge länder ligger över det europeiska snittet.

Alla direkta och indirekta stöd till flyg- och fartygstrafiken och satsningar på vägbyggen räknas som subventioner av den fossila ekonomin. Analysen riskerar ändå att bli svartvit då vägarna också används av kollektivtrafik och av utsläppsfria bilar.

– Det är en utmaning att jämföra stimulansåtgärder i olika länder och att definiera vilken del av stimulansen som kan anses gå till den fossila ekonomin. Viktigare är att se till att Finland och Sverige använder pengarna från EU:s stimulanspaket så att den fossila ekonomin inte gynnas, säger Janne Peljo.

Energy Policy Trackers uppgifter omfattar bara stimulanspengar för vilka det finns slutgiltiga beslut om. Exempelvis räknas regeringens senaste förslag till tilläggsbudget inte med eftersom riksdagen inte har godkänt dem än. Hit hör förslag på 111 miljoner euro extra för kollektivtrafiken och en kapitalisering av Finavia för 350 miljoner.