Vilken liten moped med kromat styre längst in på gården?

Modernista fortsätter träget sin utgivning av Georges Perec (1936-1982), nu senast med en tidig liten sak från 1966: Vilken liten moped med kromat styre längst in på gården? Intrigen, helt kort: en krets vänner med stamlokus i Montparnasse försöker komma på ett smart sätt att hjälpa en bekant att komma undan sin inkallelseorder till kriget i Algeriet. Vilket går sisådär. En efterhängsen idé går ut på att bryta armen av honom så att han blir frikallad.

Den inkallade har inget fixerat namn utan heter omväxlande olika saker med förledet Kara-, till exempel Karabom, Karadigm, Karakou, Karamell och Karavaggio. Ja, Perec känns igen, eller ska man säga att han med denna sin andra utgivna bok öppnar sin sedermera berömda lattjolajbanlåda. Däri spelar intriger en ganska underordnad eller i varje fall originell roll, medan däremot språket ägnas outtröttligt omtanke på alla tänkbara ledder. Perecs prosa är sprängfylld av ordvitsar, neologismer, saboterade idiom och talesätt, rådbråkade uttryck och vändningar, listor, pseudovetenskapliga utvikningar, litterära referenser. "Vilken liten moped …" roar (eller irriterar) också en del med avsiktliga tautologier och felstavningar.

Det kan i förstone likna godtyckliga fyrverkerier av infall, men Perec var en noggrann och mycket formmedveten ordkonstnär, som ålade sig alla upptänkliga regler för att ge det gränslösa – det gränslösa är på sätt och vis hans stora ämne – ett sammanhållande magnetfält. Mest berömd är väl romanen Försvinna, som helt saknar bokstaven e.

En översättare av Perecs akrobatiska franska måste inte bara läsa av homonymer, lokalisera ordstäv osv, utan förstås också hitta ekvivalenta formler på målspråket. Det har Fredrik Rönnbäck gjort med den äran, och i ädel tävlan med föregångarna Sture Pyk och Magnus Hedlund (Pyks översättning av Försvinna är en bragd utan motstycke).

Rönnbäck fogar i sitt utmärkta efterord in berättelsen om den inkallade Kara-nånting och de vingligt välvilliga kamraterna i ett historiskt och litterärt sammanhang: kolonialkriget i Algeriet; pacifisten Perecs bakgrund som fallskärmsjägare (han var dock befriad från tjänstgöring, eftersom hans far stupat på fosterlandets sida under andra världskriget), tidskriften La Ligne Générale, som visserligen aldrig gav ut ett enda nummer men ändå troligen bidrog till Perecs orientering.

Oavsett biografica och samhällelig bakgrund – i denna liksom i andra historier av Perec dras läsarens uppmärksamhet oavlåtligt till stilen, leken, ytan.

Det är nog en smaksak – Perec är rolig att läsa, oberäknelig, intellektuellt eggande, men för egen del upplever jag honom ibland som tröttsamt spexig. Detta finmekaniska spex motsäger inte stoffets allvar, men det är trots allt inte – som med föreliggande historia, som knappast heller är Perecs mest omistliga – ett gammalt imperiums koloniala kris man i första hand bryr sig om. Det är nu i sig inget problem, det finns ju massor av andra böcker i det ämnet. Men även om man inte är särdeles drabbad av Perec, kanske för att man inte går i gång så mycket på den här typen av virtuositet, måste man medge att Perec vidgade skönlitteraturens spelplan. Stort nog.

