Stellan Skarsgård kan få Golden Globe – de här filmerna och serierna är nominerade

Stellan Skarsgård nomineras till en Golden Globe för sin skådespelarinsats i HBO-serien Chernobyl, som även den har chans på en Gyllene glob. Det är oerhört roligt, säger Stellan Skarsgård.

Chernobyl, som regisserats av svenske Johan Renck, nomineras i kategorin bästa miniserie.

Dessutom är Chernobylskådespelaren Jared Harris nominerad i kategorin bästa manliga huvudroll och Emily Watson är nominerad för bästa kvinnliga biroll. Serien har hyllats av kritiker under året, och kammade tidigare i år hem två Emmys.

Nu har Stellan Skarsgård chans på en Golden Globe för bästa manliga biroll för sin insats i kärnkraftsdramat.

Förra året fick sonen Alexander Skarsgård ta emot en Golden Globe för sin insats i tv-serien Big little lies.

– Det är kul att komma lite i paritet med Alex, säger Stellan Skarsgård.

– Nej, inte när det handlar om något som är så här bra och värdefullt, som verkligen vill berätta någonting. Då känns det extra kul att bli uppmärksammad för det, säger Stellan Skarsgård som kommer att åka till USA för att närvara på galan.

Svenska musikproducenten Ilya Salmanzadeh har även han chans på en Golden Globe, då han varit med och skrivit låten Spirit för Beyoncé, som är nominerad i kategorin bästa filmlåt.

Det är återigen Ricky Gervais som leder Golden Globe-galan. Det blir femte gången som den brittiske komikern lotsar publiken genom prisutdelningen – och den sista, om man får tro honom själv.

2020 års Golden Globe-gala hålls den 5 januari. Fördelningen av priser där brukar ses som en fingervisning om hur det senare kan komma att se ut på Oscarsgalan.

"The Irishman"

"Marriage Story"

"1917"

"Joker"

"The Two Popes"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Jojo Rabbit"

"Knives Out"

"Rocketman"

"Dolemite Is My Name"

"Frozen II"

"How to Train Your Dragon: The Hidden World"

"Missing Link"

"Toy Story 4"

"Lion King"

"The Farewell"

"Pain and Glory"

"Portrait of a Lady on Fire"

"Parasite"

"Les Misérables"

"Big Little Lies"

"The Crown"

"Killing Eve"

"The Morning Show"

"Succession"

"Barry"

"Fleabag"

"The Kominsky Method"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"The Politician"

"Catch-22″

"Chernobyl"

"Fosse/Verdon"

"The Loudest Voice"

"Unbelievable"