Statligt svenskt kasino bötfälls för rutiner kring penningtvätt

Trots att en person spelade bort 2,8 miljoner kronor, knappt 300 000 euro, och hade anmälts till finanspolisen stoppade inte statliga Casino Cosmopol kunden från fortsatt spel.Nu bötfälls kasinoverksamheten för bristande rutiner rörande penningtvätt och riskerar dessutom att stängas ned vid årsskiftet.

Totalt får Casino Cosmopol böta åtta miljoner kronor för "allvarliga och systematiska brister i sitt arbete för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism", enligt Lotteriinspektionen som granskat verksamheten. Bötesbeloppet ligger nära maxgränsen för vad myndigheten får dela ut eftersom bristerna anses så pass allvarliga.

– Bristerna försvårar för kasinoverksamheten att upptäcka om det förekommer penningtvätt eller inte. Vi säger inte att det sker men det föreligger en betydande risk, säger Lotteriinspektionens generaldirektör Camilla Rosenberg till TT.

– Vi förutsätter att man kommer att vidta åtgärder om man inte redan har gjort det, fortsätter hon.

Vid årsskiftet träder den nya spellagen i kraft, och bland andra Casino Cosmopol har ansökt om licens. Kasinot har nu fram till och med den 4 december på sig att komplettera sin ansökan. Skulle man inte få grönt ljus betyder det att verksamheterna i Göteborg, Sundsvall, Stockholm och Malmö stängs ned.

– Jag önskar att jag kunde garantera att vi får licens men det kan jag såklart inte. Vi kommer nu släppa allt vi har och jobba stenhårt för att korrigera bristerna som rapporten visar, säger vd:n Per Jaldung.

Enligt Jaldung har anställda informerats om situationen och vilka konsekvenser den innebär.

– Jag anser att jag är kompetent för arbetsuppgiften och har lång erfarenhet. Jag är dock ödmjuk inför att detta är ett svårt område och vi inte är färdiga utan har mycket arbete kvar att göra. Man kan inte slå sig för bröstet när man får en sådan här rapport. Det är styrelsens uppgift att nu bedöma.

I sin granskning lyfter Lotteriinspektionen bland annat bristfällig övervakning av spelautomater. Detta gör att en kund till exempel kan mata in färgade sedlar utan att de uppmärksammas förrän vid en eventuell tömning av automaten. En kund fick under sju timmar spela för 90 000 kronor eller 9000 euro, men transaktionerna dokumenterades aldrig. Enligt Per Jaldung är Lotteriinspektionens resonemang helt felaktigt i detta fall.

En annan person gjorde förluster på totalt 2,8 miljoner kronor och rapporterades vid tre tillfällen till Finanspolisen misstänkt för penningtvätt. Trots det var Casino Cosmopols riskbedömning på deras egen skala låg, 9 av totalt 150 poäng.

– Om en kund som besöker kasinot så frekvent och spelar för så mycket pengar ändå bedöms ha låg risk, vad krävs då för att uppnå en hög risk? Vi menar att det borde ha ringt en klocka och att riskbedömningen av kunder borde justeras, säger Camilla Rosenberg.

– Den här personen hade vi omfattande dokumentation om och bedömningen var att han hade medel som han tjänat på laglig väg. Det är så att säga tillåtet att även förlora stora pengar, säger Per Jaldung.

– Jo, det har det vi också gjort, för vi haft en serie med spelansvarssamtal med den här personen, men det handlar om att motivera en person som man misstänker har spelproblem att själv ta beslutet att sluta. Vi stänger inte av någon utan försöker med motiverande samtal få personen att förstå.