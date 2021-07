Statistiken avslöjar – så slutar EM-finalen

Italien och England gör upp i EM-finalen på Wembley.Innan dess ställer TT lagen mot varandra för att ”mäta deras krafter”.

Italien tog sig till EM-final via ett rafflande straffavgörande i semifinalen mot Spanien, England säkrade finalspel efter förlängning mot Danmark.

I kväll gör lagen upp om Henri Delaunay-pokalen på Wembley.

Före matchen ställer TT lagen mot varandra för att jämföra olika delar av spelet under lagens vägar till finalen i London.

Spanien har varit det bästa laget att komma till avslut men det räckte ändå inte till att nå hela vägen fram till final. Spanjorerna försvann i semifinalen – mot Italien som är tvåa i avslut med 108 stycken. England har ungefär hälften så många och ligger på 58. Antalet som träffat mål: 30 för Italien, 25 för England.

Vinnare: Italien.

För att komma till avslut krävs det passningsspel, sedan finns det så klart olika sätt att ta sig framåt; enkelt och rakt eller lite mer uppbyggnad och rörlighet. Hur som haver krävs det en bra kvalitetsnivå för att komma till chanser och bäst på att passa av finallagen är England på 87,7 procent. Italien är sjätte bästa lag i EM på 86,3.

Vinnare: England.

Och för att komma till avslut krävs passningar – och givetvis behöver lagen då även vara bollförande. Där har Spanien, Tyskland och Nederländerna varit allra bäst. Efter trion kommer England på 54,2 procent. Italien är först på åttondeplats på 52,3 procent.

Vinnare: England.

Italien har gjort tolv på sex matcher, vilket ger ett snitt på två per match. Målskyttarna: Lorenzo Insigne 2, Ciro Immobile 2, Federico Chiesa 2, Matteo Pessina 2, Manuel Locatelli 2, Nicolò Barella 1.

England är två mål sämre och har 1,6 i snitt per match. Målskyttarna: Harry Kane 4, Raheem Sterling 3, Harry Maguire 1, Jordan Henderson 1.

Vinnaren: Italien.

När Luke Shaw kommer fram på vänsterkanten – då blir det ofta farligt. Backen har svarat för tre assist på 455 minuter. Italiens främsta – Domenico Berardi och Marco Verratti – ligger på två.

Vinnare: England.

Finallagen är vana med att inte släppa in många mål, och det finns en klar vinnare i just den här delen av duellen. England. Det första målet som Jordan Pickford & Co släppte in kom i semifinalen mot Danmark – Mikkel Damsgaards fina frispark – och det har även varit det enda. Italien ligger på tre insläppta; Österrike, Belgien och Spanien lyckades få in varsin boll bakom målvakten Gianluigi Donnarumma.

Vinnare: England.

Återigen är det Spanien som toppar, Pedri på 76,1 kilometer, men sedan är det två av finallagens spelare: Italiens Jorginho på 72,3 och Englands Kalvin Phillips på 67,3.

Vinnare: Italien.

Italiens Spinazzola – som skadade hälsenan i kvartsfinalen med Belgien och har lämnat EM-truppen – har varit snabbast i EM med en toppfart på 33,8 kilometer i timmen men han räknas inte in i denna duell. I stället är Federico Chiesa, 33,1, som har varit kvickast i Italien – men han är bara på elfteplats i slutspelet. Framför sig har han en engelsk spelare: Marcus Rashford på 33,5.

Vinnare: England.

Klyschan "alla matcher lever sitt egna liv" gäller så klart även när England och Italien ställs mot varandra på Wembley – men om vägen fram till finalen ger en möjlig bild kring hur matchen kommer att sluta har TT svaret.

England.

Förbundskapten Gareth Southgate & Co har 5–3 i genomgången av vissa statistiska områden av EM-slutspelet.

Så kort sagt: "It's coming home".