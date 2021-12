Starkt formbesked av finlandssvenska Remi Lindholm – "ofattbart fin prestation"

Finlandssvensken Remi Lindhom var bäst av finländarna i herrarnas 15 km i världscupen i Davos.

Iivo Niskanen och Perttu Hyvärinen stod över fristilsloppet i Davos på grund av hälskoskäl. Hyvärinen skrev på Instagram att han varit magsjuk.

I stället klev säsongens stjärnskott Remi Lindholm fram igen. Lovisabördige Lindholm tog 21:a plats, 1.36,9 bakom täten, och förstärkte ytterligare sina aktier med tanke på OS i Peking.

– Fantastiskt när de andra är sjukskrivna så lyfter Remi bara sin nivå. Det fanns en viss oro att Davos blir en pannkaka och också Remi är på 50:e plats, men det var en ofattbart fin prestation, säger Yles expertkommentator Toni Roponen i tv-studion.

Ristomatti Hakola bröt ett par revben i Ruka och är ur spel tills vidare. Markus Vuorela har inte ännu kommit tillbaka efter att ha fått en fraktur i vristen strax innan säsongen körde i gång. Hyvärinen har inte uppvisat särskilt bra form än så länge. Men B-landslagsåkaren Lindholm, 23, är en som verkligen övertygat under säsongen hittills. Han debuterade i världscupen i Lahtis förra vintern, men har fått vara med under alla tre världscuphelger den här vintern.

– Remi kunde ha varit topp tio om han fått riktigt bra draghjälp i dag, säger Toni Roponen i Yles tv-studio.

– Det här ger möjligheter till stafetten i OS, skiathlon, 50 km.

Norges Simen Hegstad-Krüger tog en överlägsen seger – hans andra i sträck i världscupen. Han vann också 15 km fritt i Lillehammer, efter att ha varit 74 (!) i säsongstarten på 15 km klassiskt i Ruka. Landsmannen Johannes Høsflot Klæbo var tvåa före Rysslands Sergej Ustiugov.

Finland hade bara två åkare i fristilsloppet. Juuso Haarala var 62:a, 2.57,1 bakom Krüger.

1) Simen Hegstad Krüger, Norge, 32.20,4, 2) Johannes Høsflot Klæbo, do, +22,9, 3) Sergej Ustiugov, Ryssland, +27,2, 4) Harald Østberg Amundsen, Norge, +32,0, 5) Hans Christer Holund, do, +33,7, 6) Sjur Røthe, do, +38,3, 7) Artem Maltsev, Ryssland, +39,4, 8) Maurice Manificat, Frankrike, +50,8, 9) Ivan Jakimusjkin, +52,0, 10) Hugo Lapalus, Frankrike, +54,7, ... 21) Remi Lindholm, Finland +1.36,9, ... 62) Juuso Haarala, Finland +2.57,1.