Stark höst för Noho-restaurangerna

I takt med att restaurangbegränsningarna avvecklades började Noho partners kassaström tillta.

Noho partners vd Aku Vikström sammanfattar årets tredje kvartal som bra med tanke på omständigheterna.

Under perioden juli till september ökade restaurangkoncernens omsättning med 10 procent jämfört med samma period året innan. Om man jämfört med det senaste "normala" året, 2019, uppgick omsättningen till 80 procent.

Tittar man bara på oktober – som inte hör till resultatperioden – gick det bättre i år än i oktober 2019.

Kvartalets rörelsevinst var 3,9 miljoner vilket är 6,4 procent av omsättningen. Under den aktuella perioden kunde bland annat nattklubbarna öppnas igen.

"Det omdiskuterade covidintyget har använts i några nattklubbar och våra erfarenheter är huvudsakligen positiva. Det här är ett viktigt redskap med tanke på framtiden, om coronasituationen leder till nya restaurangrestriktioner", skriver Aku Vikström i kvartalsrapporten.

I Helsingforsregionen driver Noho partners restauranger som Palace, Savoy, Stefan's Steakhouse, Löyly, Elite, Sandro och Yes Yes Yes. I segmentet snabbmat finns bland annat Hanko Sushi, Pizzarium och Friends & Brgrs.

I slutet av september hade koncernen 230 restauranger, en del av dem i andra nordiska länder. Speciellt positivt resultat noteras nu i Norge, där det finns höga förväntningar på resten av året. En vändning till det bättre noteras även i Danmark.