Star blir en del av Disney+ som höjer priset

Den 23 februari tillkommer innehållskategorin Star till strömningstjänsten Disney+. Det innebär fler nya originalserier och ett större utbud av äldre serier och filmer, men också ett höjt prenumerationspris.

Stars innehåll blir tillgängligt på strömningstjänsten Disney+ från och med den 23 februari. 300 nya titlar läggs till tjänsten och fler tillkommer varje månad.

Stars originalproduktioner kommer bara att finnas tillgängliga på Disney+. Serienyheter i år är David E. Kelleys nya kriminalthrillerserie Big sky och Love, Simon-spinoffserien Love, Victor.

På lanseringsdagen blir vuxenanimationsserien Solar opposites och dramaserien Helstrom tillgängliga. Under året har också serier som Dopesick och The dropout premiär liksom nya produktioner om familjen Kardashian-Jenner och FX-originalserier som The old man.

Disney+ är mån om att behålla sin familjeprofil och lanserar även ett barnlås där olika åldersbegränsningar kan ställas in för varje tittarprofil.