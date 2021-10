Stålmannens ikoniska motto "Truth, justice and the American way", ungefär "sanning, rättvisa och 'på det amerikanska sättet'", har fått en officiell uppdatering för första gången på decennier, skriver CNN Entertainment.

"Sanning, rättvisa och en bättre morgondag", lyder Stålmannens nya och moderniserade valspråk.

– Stålmannen har länge varit en symbol för hopp och en inspiration för människor och det är den optimismen och det hoppet som driver honom framåt med den här nya uppdragsbeskrivningen, säger Jim Lee, kreativ chef och ansvarig utgivare på serieförlaget DC Comics, i ett uttalande.

Nyligen avslöjades att Jonathan "Jon" Kent, son till Clark Kent och Lois Lane som axlat pappans roll som Stålmannen i de nya utgåvorna av den klassiska serietidningen, kommer ut som bisexuell.

Precis som sin pappa inleder Jon Kent ett förhållande med en reporter, nämligen collegevännen Jay Nakamura.