Stadi Cup: Fotbollsfest under gassande solsken i Helsingfors

Det är Girl Power med stort G och stort P när Stadi Cup går av stapeln i Helsingfors. På en av de soldränkta planerna i Tali möttes IIF:s och FC Viikingits D-flickor när turneringen sparkade i gång.

Första halvleken präglas av jämnt och aningen slarvigt spel måhända gör den stekheta, gassande solen att koncentrationen inte hela tiden är 100-procentig.

De gulklädda Ingå-flickorna får matchens dittills bästa läge alldeles i slutet av första halvleken. Viikingit klarar situationen men ett par minuter senare ser matchens första mål dagsljuset efter ett skarpt skott från högra flanken. Målskytten lystrar till namnet Ida Pedersen.

– Klart det känns bra. Det är min uppgift att göra mål. I serien gjorde jag 15 mål på tio matcher, säger den 12-åriga Pedersen.

I pausvilan filar tränaren (och mamman) Maria Pedersen på lagets taktik. Flickorna samlas runt henne och lyssnar noggrant.

– Njut, le, ordinerar hon, innan hennes adepter springer in på plan igen.

Under matchen ropar både Pedersen och tränarkollegan Kalle Henriksson råd åt spelarna.

– Kom igen, jobba, jobba!

– Ella och hjälpa dit!

– Hyvä Allu!

– Bra försök Ida!

– Ännu bara Wilma, den är din!

Råden och uppmuntringarna behövs för i andra halvleken är det Vikingit som pressar på. Mot slutet av 15-minutershalvleken får de två hörnor i rad och utjämningsmålet hänger i luften.

Till slut rider Ingåflickorna ut stormen och vinner med 1-0.

IIF:s mittback Vega Sarkola tar segern med ro, i serien vann man också över sina motståndare från Helsingfors.

– Det var en helt bra match. Det var ganska jämnt och alla spelade rent. Det blev inte typ 10-0, utan man visste aldrig hur slutresultatet skulle bli.

Den 14-åriga Sarkola är egentligen ett år för gammal men spelar med speciallov eftersom hennes eget ålderslag slutade.

Hon mäktar betydligt mer sällan med mål än Pedersen i serien blev det en fullträff men nöjd är hon ändå: hon skötte sin del med den äran.

– Min främsta uppgift är att se till att motståndarna inte gör mål.

Trots att Viikingit, med framför allt den flyfotade Lilia Osman i spetsen, hade sina chanser att näta, blev de på noll och därmed var mittbackens match avklarad på bästa möjliga sätt.

Tränaren Pedersen är givetvis glad över sitt lag, som med en smal trupp klarar sig hyfsat bra.

– Kommer man från lilla Ingå och klarar sig så bra så kan man inte vara annat än stolt: i serien tog vi tio vinster på tio matcher. Men det viktigaste är att de har roligt, det är A och O.

Stadi Cup är en slags generalrepetition inför kommande onsdags seriefinal mot RiPS från Riihimäki. RiPS vann nio av tio matcher och IIF alltså alla tio, men det är bara vinnaren som avancerar till division 3.

– Det här fungerar som bra uppladdning inför den matchen. Vi har möjlighet att pröva på lite andra taktiker. Jag skulle vilja ha tillbaka lugnet i spelet, det har varit för mycket sparkboll på sistone, säger Pedersen.

Under helgen har Sarkola, Pedersen & Co tid att slipa på nya taktiker. Minst fem matcher blir det under Stadi Cup som flickorna bara har gott att säga om. Turneringar över lag hör till det roligaste inom fotbollen.

IIF spelar på den fjärde högsta nivån bland sin ålders flickor men Pedersen och Sarkola är ändå väldigt tävlingsinriktade.

– Mitt mål är att bli så bra som möjligt. Och om man blir tillräckligt bra kan man flytta till ett hårdare lag.

– Och sedan till slut till Barcelona, fyller Pedersen i.

FC Barcelona verkar ligga högst i kurs bland flickorna, högre än Olympique Lyonnais som vunnit damernas Champions League fyra år i rad.