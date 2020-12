Staden skickar ut ungdomsarbetare för att tala med tonåringar på nyår

Sammanlagt 38 ungdomsarbetare, en del ute på stan, andra via sociala medier, kommer att jobba under nyårsafton i Helsingfors. I december har särskilt ett uppmärksammat fall väckt oro bland ungdomarna – och stadens anställda.

Under dygnet när vi går in i 2021 har Helsingfors satt ett tiotal ungdomsarbetare i arbete. En del av dem jobbar ända fram till klockan 02 på nyårsnatten.

Under valborg och skolavslutningar har staden samarbetat med olika organisationer, men det här nyåret är det stadens egna anställda som går runt på gatorna.

– En del av ungdomsarbetarna chattar och spelar med ungdomarna via plattformen Discord. Andra finns på plats i Sekasin-chatten där man kan tala om allvarligare saker. Under coronan har vi försökt hitta på en trevlig sysselsättning för de unga nu när ungdomsgårdarna varit stängda, säger områdeschefen Tiina Hörkkö, som är jourhavande förman under nyår.

Hörkkö berättar att det uppsökande ungdomsarbetet i år satsat på att gå ut på stan, att mötas personligen (antingen via en promenad eller genom att chatta) och på att vara närvarande i sociala medier eller att spela.

– Om vi märker att någon känner sig ensam kan vi bjuda in hen till att spela med en grupp unga. Då finns också en ungdomsledare på plats. Ungdomarna längtar efter gemenskap.

Hörkkö berättar att mordet på en 16-åring i Forsby i Helsingfors, där två tonåringar står misstänkta, är något som en del unga funderat på i december.

– Och alla våra anställda, i synnerhet de som jobbar i området, tänker på det som inträffat. Det är mycket sorgligt. Jag märker själv att jag blir förstummad, det är svårt att sätta ord på det som hänt.

– Samtidigt stöter vi på en motkraft. De unga säger: "Hur kan vi se till att något liknande aldrig sker igen?"

Tiina Hörkkö ser fram emot tiden efter den 10 januari, då ungdomsgårdarna öppnar igen.

– Ungdomsarbetarna har haft svårt att nå unga då lokalerna varit stängda. I januari hoppas jag att vi får fatt i den normala vardagen igen.

Personligen är hon bekymrad över nästa sommar.

– I somras föll många sommarjobb bort. Och det ser ut att gå på samma sätt nästa sommar. Många saker som hör ungdomen till har försvunnit.

Polisen kommer som vanligt att övervaka den allmänna ordningen och tryggheten i centrum av Helsingfors på nyårsafton. Dessutom kommer poliserna att röra sig på flera håll i staden än vanligt. De övervakar speciellt ungas användning av alkohol och droger och har låg tröskel för att ingripa.

Enligt kommissarie Jarmo Heinonen vid Helsingforspolisen skötte sig stadsborna bra på valborg, och man hoppas på en lika lugn nyårsafton utan alltför stora folksamlingar. Därför kommer inga områden eller torg heller att spärras av.

Läs också: Helsingfors förbjuder nyårsraketer på ännu fler platser

På Helsingfors stad påminner man om att de rådande reglerna under coronaviruspandemin fortfarande gäller. Huvudstadsregionens samordningsgrupp för coronaviruset rekommenderar att man begränsar sina träffar till att enbart omfatta det egna hushållet eller motsvarande.

Gruppen rekommenderar inga andra privata träffar eller familjesammankomster.