Staden misstog sig – 92-årigt daghem hade ändå pappren i skick

Helsingfors underkände det 92 år gamla daghemmet B. É. von Schantz i Rödbergen för att daghemmet saknade bygglov. Men stadens egna uråldriga dokument bevisar att B. É. von Schantz var daghem redan 1927 då inga bygglov krävdes. Därmed är allt i sin ordning och daghemmet får fortsätta, säger stadens byggnadsjurist.

Helsingfors stads utredning av daghemmen i staden gav vid handen att tiotals daghem syndade mot reglerna och bedrev daghemsverksamhet trots att de saknade byggnadstillstånd. Också Barnavårdsföreningens daghem B.É. von Schantz som sedan 92 år tillbaka verkar på Smedsgatan i Rödbergen fick underkänt. Till saken hör att daghemslokalen i husets bolagsordning var registrerad som bostad, trots att där har bedrivits daghemsverksamhet sedan 1927.

Helsingfors egen officiella statistik över hälso- och sjukvården i staden under åren 1927–29, bevisar svart på vitt att Barnavårdsföreningen hade daghemsverksamhet på Smedsgatan redan 1927:

"Barnkrubborna äro asyler, där mödrar, som hava arbete utom hemmet, kunna lämna sina barn för att vårdas under arbetstiden. Den ena krubban var inrymd i gården n:o 12 vid Andra linjen och den andra, som tidigare var belägen Malmgatan 24, flyttades hösten 1927 till gården n:o 19 vid Smedsgatan, där föreningen med de av B. E. von Schantz donerade medlen inköpte en aktielokal. Till minne av donatorn erhöll sistnämnda krubba namnet B. E. von Schantz barnkrubba", lyder stadens egen rapport.

Föreningen sände rapporten till Byggnadstillsynen. Genast efter att byggnadsjuristen Sara Rintamo hade tagit del av dokumentet, kontaktade hon i måndags Barnavårdsföreningen och meddelade att allt var i sin ordning och att föreningen får fortsätta bedriva daghemsverksamhet på Smedsgatan.

Här kan du ta del av stadens gamla rapport om hälso- och sjukvården i Helsingfors. På sidan 349 finner du beviset att Barnavårdsföreningens barnkrubba hade verksamhet på Smedsgatan redan 1927. Rapporten fick byggnadstillsynen att ändra sig och återta beslutet som hade tvingat det 92-åriga daghemmet att stänga.

Hur kommer det sig då att ett dokument över barnkrubborna i Helsingfors för snart ett sekel sedan gör att ett stängningshotat daghem plötsligt får grönt ljus av stadens byråkrater?

HBL ringer upp byggnadsjuristen som förklarar hur det ligger till:

Det nyligen upptäckta dokumentet bevisar klart och tydligt att föreningen bedrev daghemsverksamhet i fastigheten på Smedsgatan redan 1927–29. Vid den här tiden saknades lagstiftning som reglerade hur man fick bygga bortsett från byggningabalken från 1734 och en kejserlig förordning från 1856 som främst innehöll stadgar om brandsäkerhet.

Eftersom det inte fanns någon lagstiftning som reglerade i hurdana lokaler man kunde bedriva daghemsverksamhet, behövde Barnavårdsföreningen aldrig skaffa något byggnadstillstånd 1927 då barnkrubban flyttade till Smedsgatan.

Först några år senare, 1931, fick Finland en stadsplanelag och därpå följande år, 1932, en byggnadsstadga som innebar att man måste ha tillstånd om man ändrade användningsändamålet för en lokal. De användningsändamål som olika lokaler hade då lagen trädde i kraft, befästes utan att fastighetsägaren behövde ansöka om lov. Därför har Barnavårdsföreningen ännu i dag rätt att använda utrymmena på Smedsgatan som daghem trots att man saknar byggnadstillstånd.

– Vi utgick från att det användningsändamål som fanns angivet i de ursprungliga ritningarna som slog fast att lokalerna var bostäder fortfarande gällde. I sådana här fall är bevisbördan på anordnaren. Nu har man lyckats bevisa att ritningarna var felaktiga och därmed allt är i sin ordning. Förstås hade det varit bra om det avgörande dokumentet hade hittats tidigare, men bättre sent än aldrig, säger byggnadsjuristen Sara Rintamo.

– Jag ser inte att staden har begått något misstag utan ser händelseförloppet mer som en räcka olyckliga omständigheter, säger Rintamo.

Då Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell i måndags fick höra att staden ändrat sig och att pappren är i sin ordning blev hon som fallen från skyarna.

– Jag blev totalt mållös. Vi har satt ner hundratals arbetstimmar, anlitat konsulter, gjort föräldrar och personal oroliga över framtiden och plötsligt var beskedet att vi kan fortsätta precis som förut.

Innan stadens jurist hörde av sig var oron stor att staden med hot om vite när som helst kunde tvinga daghemmet att flytta eller ansöka om bygglov. Och att få ett modernt bygglov för daghemsverksamhet hade varit omöjligt. Till exempel hade staden krävt att man installerar maskinell luftkonditionering, vilket husbolaget inte går med på att bygga.

Sundell säger att hon nu är lättad och att processen med stängningshotet var en ytterst obehaglig erfarenhet.

Föreningen är fortfarande på jakt efter större utrymmen eftersom det råder skriande brist på daghemsplatser i de södra stadsdelarna. Men nu har Barnavårdsföreningen inte längre kniven på strupen och behöver inte vara rädd för att tvingas stänga innan man har funnit nya lokaler. I slutet av månaden ska Sundell förhandla om en förlängning av det köptjänstavtal man har med staden och Sundell hoppas att föreningen på sikt ska kunna erbjuda fler daghemsplatser än i dag.