Sputnik ger ett skydd på 91,6 procent

Det omdiskuterade ryska covid 19-vaccinet Sputnik V har uppvisat 91,6 procents effektivitet. Bland 60 år och äldre är dessutom effektiviteten lika stor som övriga åldersgrupper.

Fas 3-studien presenteras nu i den medicinska tidskriften The Lancet och baseras på 19 866 personer som deltog i studien.

"Framställandet av Sputnik V-vaccinet har kritiserats för att skyndats på och saknat transparens. Resultatet är nu tydligt och ett nytt vaccin kan nu hjälpa till att bekämpa covid-19", säger bland annat professor Ian Jones vid University of Reading i en kommentar som distribuerats via The Lancet.

Sputnik V-vaccinet har av många i omvärlden ansetts kontroversiellt. Redan i augusti förra året presenterades vaccinet utan att kliniska tester slutförts och fick namnet efter den sovjetiska satelliten. Världshälsoorganisationen WHO ville då heller inte ge någon kvalitetsstämpel.

Studien visar nu att effektiviteten är på samma nivå som Pfizer/Biontechs samt Modernas variant som bland annat använts inom EU.

Samtidigt uppges att hos de 2 144 i studien som var 60 år eller äldre fanns inga tecken på lägre effektivitet. Den låg på 91,8 procent. Just hur väl vaccinet fungerar hos en äldre åldersgrupp har varit en fråga beträffande Astra Zenecas vaccin och till exempel Sverige ska inte låta 65 år eller äldre få Astras covidvaccin, finska myndigheters beslut i frågan väntas senare under tisdagen.

– Effektiviteten ser bra ut, särskilt för de över 60 år. Det är bra att ha ytterligare ett vapen, säger Danny Altmann, professor i immunologi vid Imperial College till Reuters.

Vaccinet har innan studien presenterades fått ett godkännande i ett 15-tal länder, förutom Ryssland, bland annat i Argentina, Ungern och Förenade arabemiraten.

Ytterligare 25 länder kommer nu enligt uppgift att ge klartecken de närmaste veckorna.

För EU har det tidigare sagts att en formell ansökan om godkännande ska lämnas in i februari, enligt den ryska investeringsfonden RDIF.

I Ryssland har dock vaccinationsprocessen gått långsam, dels på grund av problem på att skala upp produktionen, dels på grund av låg efterfrågan bland den ryska befolkningen.