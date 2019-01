Bruce Springsteens senaste projekt är en musikalisk och monologisk dramatisering av hans självbiografi. Vid sidan av berörande berättelser ges också plats för vackert nedtonade tolkningar av femton klassikerlåtar.

Under fjolårets soloframträdanden levandegjorde Bruce Springsteen via musik och monologiskt berättande innehållet i sin självbiografiska bok Born To Run. Showen bandades under två kvä...