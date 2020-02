Springer för livet: "Löpning som medicin"

Spring för livet och du kanske lever längre.En studie visar i alla fall att förstagångsmaratonlöpare minskade risken för hjärtsjukdomar efter bara sex månaders träning.– Och jag har löpning som medicin, säger njursjuka Annika Callerud.

Det är en forskargrupp vid University College i London som testade hjärt- och kärlhälsan på 138 personer innan de började träna för sitt första maratonlopp, och sedan följde upp deras hälsa efteråt.

Resultaten visade att löparna hade lägre blodtryck än innan de började långlöpsträningen och även mindre stelhet i kroppspulsådern. De minskade därmed risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar.

– Det här är ett bevis på att det är möjligt att fördröja åldrandet i blodådrorna med träning på bara sex månader, säger forskaren Charlotte Manisty till Reuters.

Helena Wallin är läkare vid Karolinska sjukhuset, doktorand och en hängiven löpare som bloggar om löpning och hälsa på sajten springlfa.se. Hon säger till TT att hon inte är förvånad över resultaten i den brittiska studien.

– Man vet att träning har positiva effekter på blodkärl och hjärtat framför allt. Och det är aldrig för sent att börja träna. Det har man sett hos äldre individer som börjat träna, säger Wallin.

Annika Callerud, 48, började löpträna lite längre sträckor på 1990-talet men det dröjde till 2013 innan hon gjorde sitt första maratonlopp. Tre år dessförinnan upptäcktes det att hon hade försämrad funktion på den enda njuren.

– När man har en njurnedsättning ökar risken för högt blodtryck. Men jag behöver inte medicinera, jag håller blodtrycket i schack genom löpningen. För mig har löpningen varit superbra, säger hon.

Löpningen fyller också en annan funktion – den sociala.

– Jag och min träningskompis går ut på en löptur i stället för att ta en fika. Då pratar vi familj, jobb och funderingar.

– Och på våra långpass, för någon helg sedan blev det 28 kilometer, upptäcker vi Stockholm genom att välja nya områden att springa i. Då blir det både sightseeing och äventyr, säger Callerud.

En annan studie på löpning, som gjorts vid Ball State University i Muncie i USA, visar att äldre som konditionstränat med löpning under 50 års tid hade lika många kapillärer och enzymer i musklerna som 20-åringar som tränade, alltså att musklerna hade samma biologiska ålder. Och de 70-åriga löparnas hjärthälsa motsvarande 40-åringars.

– Det man inte vet är hur mycket av det här som beror på genetik. Men det stärker att det är bra att konditionsträna, säger Helena Wallin.

Hon säger att man inte behöver springa mycket för att få positiva hälsoeffekter.

– De som springer en till två gånger i veckan verkar vara lika friska som de som springer fem till sex gånger i veckan. Det viktiga är att man håller i träningen under en längre period, säger Wallin.

För Callerud väntar härnäst Paris Marathon den 5 april och sedan Berlin Marathon i september.

TT: Har du något drömmål?

– Det är att få Six Star Finisher-medaljen som man får när man sprungit maratonloppen i New York, London, Boston, Chicago, Berlin och Tokyo. Jag har sprungit New York och London. Så jag ser att jag kommer att springa tills jag blir gammal.