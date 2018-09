Spike Lee: "Gällde att hitta balansen"

En film om Ku Klux Klan och planerade terrorattentat – kan den verkligen vara rolig? Javisst, säger Spike Lee som står bakom filmen BlacKKKlansman.

– Måla inte in mig i ett hörn genom att säga "Spike gör bara arga filmer". Jag har under åren gjort annat än Do the right thing och Malcolm X, säger regissören med ett skratt.

Spike Lee fortsätter med att rada upp filmer med allvarliga ämnen som också haft stora doser humor.

– Dr Strangelove. Network. Fångläger 17. De var alla filmer om seriösa ämnen men med mycket humor. Så det här är verkligen inte första gången en sådan film har gjorts. Men det gällde att hitta balansen och den fann vi i klipprummet, säger han till TT.

BlacKKKlansman bygger på den otroliga men sanna historien om en svart polis som i det tidiga 1970-talets Colorado Springs bestämmer sig för att ta sig an Ku Klux Klan. Genom en rad telefonsamtal lyckas han vinna klanens förtroende och blir efter ett tag en del av dess innersta krets. Huvudrollen spelas av Denzel Washingtons son John David Washington och också skådespelaren Jasper Pääkkönen är med på ett hörn.

– Vårt mål var att skildra 70-talet, men vi kände att vi också var tvungna att få det att hänga ihop med vad som händer i dag, säger Spike Lee.

– Vi ville hitta sådant som folk sa då, och som skulle få dagens publik att höra en alarmklocka ringa och tänka "det här sa de redan då, det är inte nytt".

Man hade slutfört filmarbetet och börjat klippa filmen när händelserna i Charlottesville ägde rum – högerextremister, inklusive Ku Klux Klan, demonstrerade och en man med nazisympatier körde in i en skara motdemonstranter varvid en ung kvinna dödades.

Lees film slutar med ett mycket kraftfullt montage av scener från det som hände i Charlottesville.

– Jag kände direkt att det skulle bli ett bra slut. Men från början ville jag inte visa bilderna från när bilen körde in i folkmassan, jag ville inte utnyttja det. Men så talade jag med den mördade flickans mamma och hon ville att jag skulle använda det. Så då gjorde jag det.

Han säger med ett skratt Ku Klux Klan, nynazister och alt-right-rörelserna skrev in sig själva i filmen.

– Jag bad dem inte gå omkring med tända facklor, det gjorde de själva. Så de skrev sitt eget manus.

BlacKKKlansman visas just nu på biograferna i Finland. Recensionen publicerades den 10 augusti och kan läsas på HBL.fi.