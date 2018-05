Spike Lee: "Det är dags att vakna nu"

Högerextrema vindar blåser över hela världen och med sin nya KKK-film uppmanar Spike Lee till handling. Filmen tar sikte på Trump men regissören vill bredda perspektiven.– Jag tänker inte säga hans jävla namn, men ni har alla er egen skit, det här handlar inte bara om USA.

Spike Lee ursäktar sitt grova språk under presskonferensen för sin nya, hyllade film i Cannes. Men den 61-årige regissören, känd för moderna klassiker som Do the Right Thing (1989) och Summer of Sam (1999) är arg och det blir många "fucking" och "motherfucker" som yttras, speciellt när USA:s president Donald Trump kommer på tal.

BlacKKKlansman utspelar sig under det tidiga 1970-talet och bygger på en sann historia om den första svarta polisen i Colorado Springs, Ron Stallworth. Tillsammans med några kollegor lyckades han infiltrera den lokala Ku Klux Klan-ringen och inledde en långvarig telefonbaserad relation med David Duke, den vit makt-besatta, rasistiska och antisemitiska rörelsens förgrundsgestalt.

Filmen har fått ett starkt mottagande i Cannes och är rolig, välspelad och full av 70-talsnostalgi. Men skämten, som ofta riktar sig mot Trump och hans "America first"-retorik, fastnar i halsen mot slutet av filmen.

Då flätar Spike Lee samman historien och nutiden med autentiska bilder från Charlottesville i Virginia, där ett högerextremt möte ägde rum i augusti förra året. En bil plöjde rakt in i en samling antifascistiska motdemonstrationer, vilket resulterade i många skadade och ett dödsfall.

– Charlotteville hände efter att vi hade filmat färdigt. Men jag kunde inte slita mig från CNN och såg vad som hände. Det behövde inkluderas i filmen.

Spike Lee vill inte nämna sin president vid namn men är tydlig med vilket fruktansvärt läge han tycker uppstod när Trump inte tog tydligt avstånd från de högerextrema krafterna utan i stället jämställde de båda sidorna och hävdade att det fanns bra och dåliga personer i båda lägren.

– Det var ett "defining moment". Han hade chansen att ta avstånd från KKK, alt-right-högern och nazismen men han tog den inte. Vi är en nation som är byggd på folkmord och slaveri och vi behöver goda ledare för moralisk guidning.

Spike Lee, som ganska tidigt in i presskonferensen säger att han inte orkar säga något mer och ber om frågor till sina skådespelare i stället (men ändå fortsätter att ge ganska långa svar på de frågor han trots det får) vill också uppmana publiken överallt, inte bara i USA, att ta sig ur sin passivitet och se på sin egen situation.

– Den här högerextrema bullshiten finns överallt och vi måste vakna nu, vi kan inte vara tysta.