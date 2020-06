Spelschemat klart: Helsingforsderbyn först i höst – HJK och HIFK möts i lördagsmatch

10.9 och 27.10. Det är datumen som alla fotbollsvänner i Helsingfors ska ringa in med rött – eller blått – i sina kalendrar. Det är de dagarna som HJK och HIFK möts i de efterlängtade Helsingforsderbyna i fotbollsligan.

Förra säsongen spelades Helsingforsderbyna i fotbollsligan på tisdag och torsdag, säsongen 2017 var matchdagarna tisdag, måndag och tisdag och 2016 torsdag, onsdag och fredag.

Då herrligan presenterade sitt spelschema för säsongen 2020 är matcherna mellan HIFK och HJK inprickade på torsdag och lördag.

Det blir med andra ord derby på veckoslut då Helsingforsantagonisterna drabbar samman lördagen den 17 oktober klockan 16. Säsongens första Helsingforsderby spelas torsdagen den 9 september.

Säsongen skulle ursprungligen ha kört i gång i april men coronapandemin satte stopp för matcherna. Nu blir det i stället säsongstart onsdagen den 1 juli.

HIFK får besök av regerande mästarna KuPS i öppningsmatchen medan HJK möter FC Lahti på bortaplan. Esbolaget Honka inleder sin säsong med bortamatch mot liganykomlingen Haka.

Seriesystemet är i stora drag samma som förra säsongen. De tolv ligalagen spelar en dubbelserie som avslutas i slutet av oktober. Efter det delas lagen in i en övre och en nedre slutserie – mästerskapsserien och utmanarserien. I utmanarserien möts lagen en gång. Samtliga lag spelar alltså 27 matcher mellan den 1 juli och serieavslutningen den 22 november.

"Nu får vi äntligen börja spela. Vi vill att det här ska bli en så lyckad, glad och säker säsong som möjligt", säger Veikkausliigas vd Timo Marjamaa i ett pressmeddelande.

I inledningen av ligan är publikmängden begränsad på grund av restriktionerna som är i kraft i samhället. För tillfället är det tillåtet med högst 500 personer på publikevenemang men hur restriktionerna ser ut under säsongen är omöjligt att säga vid det här skedet. Klubbarna har lidit ekonomiskt av coronakrisen och flera ligaaklubbar har tvingats permittera sin personal och sänka löner. För dem skulle det vara oerhört viktigt att få ta in publik på läktarna under matcherna.

Det är säkert också en av baktankarna med att placera Helsingforsderbyna först i höst. På det sättet ger ligan och klubbarna derbyna chansen att eventuellt kunna spelas inför större publikmängder om restriktionerna lättas innan hösten.

"Det har varit en utmanande situation för oss då vi blev av med tre månader i början av säsongen och fick till en på slutet. Alla har förstått att det krävs flexibilitet så att vi kan få till stånd en så bra serie som möjligt", säger Marjamaa.

Ligan har också förberett sig på att det kan ske förändringar i samhället och i smittoriskbedömningen. Det kan leda till att matcher kan flyttas eller till och med till att serien måste avslutas i förtid. Ligan har reservdagar insatta i sin kalender och man är förberedda att vid behov utnyttja landslagspauser för ligaspel.

"I de svåraste situationerna kan vi till och med låta bli att spela fortsättningsserierna. Vi har tagit ett beslut att för att få en rättvis och jämlik säsong måste vi spela minst 22 matcher per lag", säger Marjamaa.

Det betyder i klarspråk att ingen mästare utses om ligan måste avslutas innan samtliga lag spelat klart grundserien.