Spelbolaget Supercells vinst sjunker för fjärde året i rad

Supercell redovisar sänkt omsättning och rörelsevinst under 2020. Vd Ilkka Paananen ser ändå ljusglimtar i form av att spelarna blir fler.

Framgångssagan Supercell har slutat växa, och de finansiella nyckeltalen ligger märkbart under nivåerna i mitten av 2010-talet. För fyra år sedan omsatte det då snabbväxande spelbolaget över två miljarder euro, 2020 var omsättningen nere på drygt 1,3 miljarder.

Företaget gjorde en rörelsevinst före skatt (EBITDA) på 407 miljoner euro, jämfört med dryga 900 miljoner euro 2016.

Men även om bolagets utveckling har stannat av de senaste åren lönar det sig att komma ihåg att tillväxten fram till toppnivån var raketartad – mellan 2013 och 2015 mer än fyrdubblades omsättningen.

Den snabba expansionen gjorde också Supercell till en av de största skattebetalarna i Finland. Bolaget betalade 78 miljoner i samfundsskatt 2020 och 87 miljoner året innan.

Finländskt spelbolag som är känt för mobilspelen Clash of clans, Hay day, Boom beach, Clash royale och Brawl stars. Japanska Softbank var bolagets största ägare fram till 2016, då dess andel såldes till ett dotterbolag till kinesiska Tencent. Tencent är ett multinationellt konglomerat vars dotterbolag är specialiserade på internetrelaterade tjänster och produkter. Grundades 2010 av Mikko Kodisoja och Ilkka Paananen, som fortfarande har minoritetsandelar i företaget. Duon som blivit mångmiljonärer på Supercell äger också andelar i ishockeyklubben TPS.

Trots att utvecklingen inte längre pekar uppåt ser vd Ilkka Paananen flera ljuspunkter i årsredovisningen. Supercell släppte inte några nya spel, men nedladdningarna av de nuvarande fem spelen nådde rekordnivåer.

"Antalet aktiva spelare växte från fjolåret, och vi uppnådde några otroliga milstolpar, bland annat då den totala mängden installationer översteg fem miljarder", säger vd i ett blogginlägg på bolagets webbplats.

I en intervju med Helsingin Sanomat medger Paananen ändå att vissa av bolagets spel har varit mindre populära än man hoppats på.

– Det är ingen hemlighet att vi inte var nöjda med Clash Royale i fjol. Vi lyckades inte förnya spelet på ett sätt som förbättrar spelupplevelsen. Teamet arbetade hårt och vi genomförde en större uppdatering, men den togs inte emot som vi hade hoppats, säger Paananen till HS.

Clash Royale släpptes 2016. Enligt analytiksajten Sensor Tower är välbeprövade Clash of Clans, som släpptes redan 2012, fortfarande det mest lukrativa av bolagets fem spel. Clash of Clans drog in drygt 44 procent av intäkterna förra månaden, enligt sajten.

Under hösten färdigställdes Supercells nya huvudkontor i trä på Busholmen i Helsingfors. Kontorsbyggnaden är en del av projektet Wood City, som byggs av SRV i samarbete med Stora Enso.

Supercells personal har under det senaste året jobbat mestadels på distans, men vd säger att man siktar på att flytta in i de nya lokalerna så fort läget tillåter.

"Med tanke på allt som har hänt i världen är vi glada att vår verksamhet har förblivit stabil. Vi tycker också att resultatet är hyfsat för ett företag med runt 340 anställda. Men det viktigaste med finansiella resultat som dessa är att det gör det möjligt att investera i ännu bättre spel, att ta risker och att tänka långsiktigt", säger Paananen i sitt blogginlägg.