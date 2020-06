Spelarna gick ner på knä då Premier League fortsatte

Exakt 100 dagar efter coronauppehållet spelades det match i Premier League. Aston Villa och Sheffield United spelade 0–0. Och inför matchen gick samtliga spelare och domare ner på ett knä för att stödja Black Lives Matter.

Den engelska toppfotbollen är tillbaka efter coronauppehållet.

Aston Villa och Sheffield United inledde återstarten med en tyst minut och en protest. Före avspark hölls en tyst minut för de som avlidit i och påverkats av coronaviruset. I England har drygt 42 000 avlidit i coronaviruset hittills.

När lagen sedan intagit sina positioner på planen gick samtliga spelare och domare ner på ett knä för att visa sitt stöd för Black Lives Matter-protesterna.

Alla spelare i Premier League kommer dessutom att spela i tröjor där deras efternamn bytts ut till texten "Black Lives Matter" under de tolv första matcherna.

I den 42:a minuten såg Sheffield ut att ha tagit ledningen efter att Aston Villa-målvakten Ørjan Nyland ramlat in i målburen med bollen i famnen.

Men domaren Michael Oliver tycktes inte få någon signal från mållinjetekniken och det blev heller ingen videogranskning och därmed inget mål.

Efter matchen gick operatören för mållinjetekniken ut och bad om ursäkt för att tekniken inte fungerat och medgav att bollen var över linjen, skriver BBC.

Trots flera chanser blev det inga mål och matchen slutade 0–0.

Aston Villa ligger efter dagens oavgjorda resultat näst sist och därmed på nerflyttningsplats med 26 poäng.

Ovanför sig har man Bournemouth på nedflyttningsplats, samt Brighton, West Ham och Watford, alla på 27 poäng.

Precis som i Sverige spelas matcherna utan publik på läktarna.

Inför matchen gick Englands idrottsminister ut och bad alla fotbollssupportrar att se matcherna hemifrån.

– Se efter era supportervänner och de runt omkring er genom att se matcherna hemifrån, sade idrottsministern Oliver Dowden enligt Reuters.

Under matchen hade man supportrar uppkopplade via video och man visade deras reaktioner på matchens händelser under spelets gång.