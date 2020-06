I dagarna ger ett bokförlag ut Serenys bok om Albert Speer i nyutgåva. Det ska bli intressant att se om man fått med den nya tyska forskningen om honom.

Det säger sig självt att en intervju med mig om min bok Bland myglare, ministrar och miljardärer inte kan ge en heltäckande bild av bokens innehåll. Intervjun speglar, som sig bör, några huvuddrag i boken. Christofer Cronström (HBL Debatt 30.5) har uppenbarligen inte läst den. I boken utvecklar jag sammanhangen. Min uppfattning om Albert Speer bygger på mitt möte med honom på vårvintern 1971, på den tyske författaren Magnus Brechtkens 900-sidiga bok Albert Speer – Eine deutsche Karriere (varav 320 sidor källförteckning i liten stil) som kom ut 2017, samt en halvårslång utställning i Nürnbergs Dokumentationszentrum som jag besökte under två dagar och där åtta tyska forskare medverkade med olika angreppspunkter. Detta redovisar jag utförligt i boken.

En av forskarna, den då 28-årige Matthias Schmidt, kunde redan 1980 påvisa att Albert Speer (som avled ett år senare) hade manipulerat sin historia. Men Gitta Sereny viftar bort Schmidt i sin levnadsteckning av Speer. Schmidts nya rön passar inte in i hennes berättelse. Brechtken & Co gör i sin nyare forskning processen kort med såväl Sereny som Speers egen redaktör Joachim Fest.

Om mitt förhållande till min mors berättelse om min far och arkebuseringsplutonen under inbördeskriget: Jag kan inte veta om min far talade sanning när han för henne påstått att han under arkebuseringarna "sköt bredvid". I boken redogör jag också varför jag inte i ett tidigt skede försökte ta reda på mer om detta, och varför det dröjde 25 år innan jag tog itu med det. Jag kan givetvis inte heller veta vad Hjalmar Rantanens besked till mig byggde på. Det vet inte heller Cronström. Men jag uppmanades bland annat att läsa Kjell Westös bok Där vi en gång gått. I den finns en skildring som delvis bygger på verkliga händelser kring en officer på den vita sidan, Erik Grotenfelt, som väl passar in i bilden av det som Hjalmar Rantanen uppgav för mig.

