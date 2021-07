Spårvagnsskenor skapar förvirring i trafiken

En spårvagn i backspegeln är en skrämmande syn för många bilister, speciellt för dem som kommer från andra orter till Helsingfors och inte dagligen möter spårvagnar på gatorna. Men också många Helsingforsbor har stor respekt för spårvagnarna, som har förkörsrätt i alla korsningar utan trafikljus.

En av de många läsarfrågor som HBL fått in under den gångna månaden lyder så här:

HBL åker ut till spårvagnshallarna i Tölö en solig junimorgon tillsammans med vår samarbetspartner i dessa trafikfrågor, trafikläraren Olli-Valtteri Laaksonen från Malmin Autokoulu för att söka svar på frågan.

Förutom spårvagnsskenorna finns det ytterligare en sak som orsakar förvirring i nämnda korsning, nämligen en extra gatstump som löper parallellt med Mannerheimvägen, cirka 100 meter söderut från hallarna. Gatan är namnlös och enkelriktad, för biltrafik finns en fil söderut, men spårvagnarna kör också norrut. I asfalten finns ett virrvarr av spårvägsskenor som bidrar till känslan av kaos.

– Gatstumpen är en slags breddning av Mannerheimvägen, den är en liten tvärgata främst för spårvagnar på väg till och från hallarna. Men bilisterna får köra söderut här, så det gäller att inte blockera trafiken i korsningen när man står och väntar på grönt ljus, säger Laaksonen.

Vi går till fots längs trottoaren på Eino Leinos gata och bekantar oss med omgivningen, en lyx som tillfälliga bilister sällan kan unna sig. Eller ja, det ska ju inte heller vara nödvändigt, tanken är att trafikplaneringen ska vara så klar och redig att chaufförer med hjälp av trafikmärken, regler och märkningar på asfalten ska veta vad som gäller.

– Här finns en del tvärstreck målade på gatan, främst kring spårvägsskenorna. De signalerar ställen där man inte ska stanna med sin bil, för där riskerar man att stå i vägen. I korsningen finns två körfiler österut, men de är mycket otydligt utmärkta, i praktiken inte alls. Till vänster får man inte svänga dagtid, så jag tolkar korsningen som så att man kör rakt i vänstra filen och svänger högerut på Mannerheimvägen i den högra filen, säger Laaksonen.

Några filer finns inte utmålade på gatan, inte finns det heller några trafikmärken ovanför, så han förstår läsarfrågan och förvirringen. Det enda som anges tydligt är den förbjudna vänstersvängen, förbudet gäller alla dagar klockan 6–23.

– Trafiken längs Mannerheimvägen är så livlig dagtid att vänstersvängar skulle stocka till trafiken i hela korsningen. Det här är annars ett av de få ställen i Tölö där man kan korsa Mannerheimvägen, så jag förstår att här tidvis säkert är ganska mycket bilar.

Olli-Valtteri Laaksonen tycker att korsningen kunde göras mycket tydligare med hjälp av bättre trafikplanering och några extra trafikmärken. Men här är det alltså tillåtet för bilar att köra på spårvagnsskenorna, eftersom det inte finns ett spårvagnsmärke som skulle förbjuda det, såsom det gör längs spåren som löper mitt på Mannerheimvägen.

– Där det finns ett spårvagnsmärke ovanför körfilen är det förbjudet att köra bil längs skenorna, förtydligar Laaksonen.

Men till den egentliga frågan: Var ska man stå och vänta på att trafikljusen ska skifta till grönt? Här finns inget entydigt svar.

– Man borde inte stanna på skenorna, men samtidigt borde man köra ända fram till övergångsstället, för annars kan det dröja länge innan trafikljuset växlar om till grönt, då många ljuskorsningar har sensorer som "känner" när det står bilar i kö. Så mitt bästa råd till bilisterna är: Var på alerten, följ trafikläget och blockera inte vägen för spårvagnar, men samtidigt ska den första bilen köra ända fram till trafikljuset och visa att här finns trafik som vill korsa vägen, säger Olli-Valtteri Laaksonen.

Det är med andra ord omöjligt att följa alla trafikregler i den här korsningen. Även om man inte ska stanna och vänta på skenor måste man göra det för att alls komma genom korsningen.

– Om alla bilar står långt borta från korsningen och väntar där tar det lång tid innan de kommer i väg när ljusen växlar till grönt. Då hinner bara ett par bilar köra genom korsningen innan det blir rött igen och det främjar inte heller en smidig stadstrafik, påpekar Olli-Valtteri Laaksonen.

Vi står en stund i korsningen och följer hur trafiken löper. De flesta bilister känner till trafiksituationen, en bil kör ofta fram till Mannerheimvägen medan de andra väntar längre ner längs Eino Leinos gata. Och det visar sig vara rätt taktik, för inom några minuter kommer 4:ans spårvagn norrifrån, viker in på sidospåret som är fritt från bilar, susar förbi, svänger till höger och fortsätter in mot Tölö. Det är inte en regelrätt linje, men spårvagnar kör där dagligen när de ska in till hallarna, är på en undantagsrutt eller när Mannerheimvägen av nån orsak är oframkomlig.

Det viktigaste vid Eino Leinos gata och andra innerstadsgator med spårvagnstrafik är alltså att man inte blir stående med sitt fordon på spåren, för då blockerar man spårtrafiken. Spårvagnar har liksom bussar och all annan kollektivtrafik en strikt tidtabell att följa och det behövs inte många överraskningar längs vägen innan det uppstår förseningar som drabbar många människor.