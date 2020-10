Sparv och Finland har ödet i egna händer

Landslagskaptenen Tim Sparv ser inget hinder för att Finland inte skulle kunna ta hem huvudvinsten, gruppsegern i Nations League.

Efter 2–0 mot Bulgarien och ett gynnsamt 0–0 mellan Wales och Irland i söndags är insatserna höga för Finlands fotbollsherrar i Nations League. En seger över irländarna på Olympiastadion på onsdag kväll och Finlands dröm om gruppsegern lever stark.

– Det var klart att matchen mot Bulgarien var en nyckelmatch för oss. Nu har vi chans att spela om gruppsegern, vilket är något som alla i det här laget vill. Matchen mot Irland är en jätteviktig match där vi ska ha tre poäng, säger lagkaptenen Tim Sparv.

Målvaktsstjärnan Lukas Hradecky har hållit sitt mål rent i 190 minuter i sträck vilket hjälpt för att knappa in på gruppledaren Wales försprång som halvvägs in i gruppspelet är en ynka poäng. Vid premiären fick kapten Sparv se sitt lag falla just mot walesarna med 0–1 men efter det har spelet – bortsett från den betydelselösa träningsmatchen mot Polen (1–5) – rullat på fint.

– Den där förlusten mot Wales harmar ju. Jag tycker det inte är en match som vi ska förlora. Efteråt så har vi ju lyft oss. I Irlandmatchen på bortaplan fick vi ett jättefint resultat. Speciellt då vi historiskt sett kanske haft lite svårt ibland på bortaplan. Mot Bulgarien gjorde vi en gedigen insats. Anfallsspelet är helt okej och jag tycker vi skapar tillräckligt mycket chanser. Vi kunde till och med gjort ett mål till eller två. Försvarsspelet funkar i stort sett bra. Det ser okej ut. Vi har ett fundament, vi har en bas som är väldigt trygg, lyder Sparvs analys.

Mot Bulgarien använde sig förbundskapten Markku Kanerva av formationen 4-4-2 medan bortasegern i Dublin lossnade med 5-3-2. Fortsatt tätt försvarsspel, kontrollerat bollinnehav och självsäkert passningsspel på den offensiva planhalvan ska finnas nerskrivet i receptet som ska ge en ny trepoängare mot Irland.

Det, plus hemmaplansfördelen.

– Det är klart att det är helt annat då man har hemmafansen på plats som stöder oss. Med tanke på de coronarestriktioner som finns i landet så tycker jag att publiksiffran på 6 500 är helt okej. Fansen är en viktig del i den här processen, säger Sparv.

Nations League-hösten är en viktig etapp för herrlandslaget som nästa sommar, om coronaläget tillåter det, ska spela i sin första EM-finalturnering någonsin. När den nya – och rätt komplicerade – landslagstävlingen grundades var det många som höjde på ögonbrynen men Sparv hör till dem som gillar konceptet.

– Det är fortfarande ett nytt koncept som folk måste vänja sig vid. För oss betyder det att det inte blir så många av de betydelselösa vänskapsmatcherna. Det finns en insats.

Insatsen Sparv talar om i ett nötskal: gruppvinnaren i Finlands grupp flyttas upp till division A där giganter som Frankrike, Spanien, England, Portugal och Tyskland håller hus. De två bäst rankade gruppvinnarna tar också en plats i VM-kvalets playoff till finalturneringen 2022.

– Jag tycker vi har en bra chans att vinna gruppen och komma till division A, vilket skulle vara skitstort. Det är det som vi jobbar mot.

Nations League hjälper också för att tankarna inte rymmer mot EM för tidigt.

– För mig har det alltid varit viktigt att inte tänka för mycket på EM-slutspelet nästa sommar utan att använda den här tiden till att uppnå resultat. Nations League är också viktigt för oss. Nu är vi där vi ska vara och allt ligger i våra händer. Jag tror på oss och det skulle vara en jäkla stor grej om vi skulle komma först i gruppen, men där är vi ännu inte.