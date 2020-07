Spanien blev det första landet att erkänna samkönade pars rättighet att adoptera.

Den 1 juli var det 15 år sedan Spanien, som tredje land i världen, erkände samkönade personers rätt att ingå äktenskap. Denna lag från 2005 innebar också att Spanien blev det första landet att erkänna samkönade pars rättighet att adoptera.

Sedan dess har HTBQ-gemenskapen fått allt mer erkännande och rättigheter i vårt land. Till exempel, för att kunna bekämpa hatbrotten har Spanien, förutom dess inkludering i Brottsbalken, en särskild åklagare specialiserad inom homofobi och transfobi.

Femton år efter erkännandet är det jämlika äktenskapet accepterat av majoriteten av den spanska befolkningen, såsom acceptansen för de olika sexuella läggningarna. Andelen av spanjorer som motsätter sig minskade till 7 procent 2018, enligt artikeln "Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues". Pew Research Center placerar oss som det andra landet i världen med minst motstånd till det jämlika äktenskapet, endast efter Sverige (5 procent).

Faktum är att Spanien har blivit ett av de säkraste länderna i världen för HTBQ+-gemenskapen. Spanien är också ett av de bästa länderna i Europa för HTBQ+-asylsökande från länder där det är förbjudet. Enligt rapporten "Rainbow Europé 2019" (ILGA), placerar sig Spanien som sjätte land, bland 49 stater, beträffande lagstiftning om internationellt skydd för HTBQ+-personer.

Men Spanien har inte bara varit en pionjär angående den viktiga förändringen i lagstiftningen, utan också en ledare i de internationella ansträngningarna i denna fråga. I samarbete med en grupp likasinnade länder har vi drivit flera internationella mycket betydelsefulla initiativ. Till exempel, FN:s oberoende Expert för skydd mot våld och diskriminering baserade på sexuell läggning och könsidentitet, ett ämbete som skapades 2016. Vi deltar dessutom i FN:s LGBT Core Group, och 2017 undertecknade vi de Grundläggande principerna för koalitionen för lika rättigheter. Sedan dess deltar vi aktivt i denna nya mellanstatliga struktur.

Inom EU hade Spanien en mycket aktiv roll under utarbetandet av EU:s riktlinjer om HBTQ+-rättigheter, som antogs i juni 2013. Grunden för dessa nya riktlinjer finns i "Manual för främjande och skydd av alla mänskliga rättigheter för HBTQ+-gemenskapen", som antogs under EU:s spanska ordförandeskap 2010. Vi har också aktivt drivit det europeiska nätverket för HBTQ+-kontaktpunkter.

Slutligen är HTBQ+-kollektivet en prioritet i vår biståndspolitik, särskilt i Latinamerika, där HBTQ+-personerna hör till våra prioriteringar i våra utbildnings- och kulturcenter, och i specifika samarbetsprojekt i ämnet.

Spaniens ambassadör i Finland