Spanien räddade oavgjort på tilläggstid

Det blev inget fotboll-EM i somras, men nu spelas det i alla fall landskamper igen.Spanien räddade oavgjort mot Tyskland i slutsekunderna av Nations League-premiären.

När landslagsfotbollen efter ett närmast evighetslångt uppehåll var tillbaka med Nations League väntade ett riktigt tungviktarmöte direkt i en av högstadivisionens fyra grupper.

Tyskland tog emot Spanien i Stuttgart – inför tomma läktare av coronaskäl – och det var lite ringrostigt på sina håll, men ganska underhållande. Båda lagen bjöd relativt generöst på målchanser, men det var snålare med målen. Innan halvtidsvilan testades David de Gea av både Julian Draxler och Leroy Sané, medan Sergio Busquets och Rodrigo såg till att Kevin Trapp fick jobba i det tyska målet.

0–0 var det ändå efter 45 minuter.

Efter 51 minuter stod det i stället 1–0. Timo Werner tog emot bollen, fintade bort de spanska mittbackarna och prickade in ledningsmålet för Tyskland. Det såg ut att räcka hela vägen, men efter fem tilläggsminuter kunde José Gaya kvittera från nära håll.

I samma grupp klackade Andrij Jarmolenko in 1–0 för Ukraina, efter en målvaktsmiss av Yann Sommer, mot Schweiz hemma i Kiev. Strax före paus var det utjämnat när Haris Seferovic bröt in i planen och klippte in ett hårt vänsterskott intill stolpen.

Ukrainas 2–1-mål, i mitten av andra halvlek, var ännu snyggare. Manchester Citys Oleksandr Zintjenko skruvade med ett välplacerat direktskott in bollen i bortre hörnet bakom Sommer.